Adrián González en Aconcagua Radio: "En este fin de semana largo hubo buena afluencia de turistas"

A pesar del flujo turístico general, el dirigente aclaró que no todas las zonas de la provincia se vieron beneficiadas por igual. "En el sur estuvo más baja la ocupación. Lo que es San Rafael y Malargüe estuvieron un poquito más flojos, con el 25% o el 30%. Después, en lo que es el Centro, estuvo entre 80% y 90%. De Valle de Uco no tenemos datos relevados, todavía", precisó.

González también se refirió a una de las problemáticas que más preocupa al sector: la competencia con las plataformas digitales de alquiler temporario, como Airbnb. "Eso es un problema que hemos tenido de larga data, el tema de los alquileres temporales que no están registrados. Se está trabajando sobre una ley para poder ver si se puede regularizar y hacer la competencia más leal", explicó. Según el dirigente, la intención no es excluir a este tipo de servicios, sino lograr un marco regulatorio más equitativo. "Nosotros siempre consideramos que no tienen que desaparecer, porque la verdad es que son plataformas que están bien, pero sí que haya una competencia más leal. Eso es como el Uber y el taxi: conviven y tienen que estar", ilustró.