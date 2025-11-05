Así es el nuevo complejo inmobiliario y deportivo que tendrá Vistalba

Para comenzar, un poco de historia sobre este proyecto inmobiliario . Constanza Pimentel es oriunda de Buenos Aires , se mudó a Mendoza en el año 2008 para emprender lo que hoy es su actual bodega familiar, Bodega Caelum. Desde el año 94 son productores de pistacho, luego también plantaron vides en su finca en Agrelo de 60ha, con la intención de vender la uva, cosa que hicieron durante varios años hasta que decidieron agregaron valor, y para ello, construyeron la bodega boutique con capacidad para elaborar unas 100 mil botellas al año.

"Entre Copas" celebra a Luján de Cuyo con sus enólogos y una cena de alta gama en las alturas Entre Copas: Edición Terroir regresa con una experiencia sensorial única en las alturas del Sheraton

Después de más de 15 años en el rubro vitivinícola, decidieron invertir con su padre en 2023 en un terreno de 5ha en Vistalba , para construir un complejo inmobiliario y deportivo . Hoy están en obra.

Esta propuesta se va a inaugurar en etapas, el club de pádel y el gimnasio será lo primero, luego el parador y por último el strip center.

“El Esquiador nace como idea en el año 2024. Con mi padre empezamos a idear junto con nuestro actual arquitecto, Diego Kotlik, un proyecto dentro de estas 5ha. El terreno se emplaza en Vistalba sobre la ruta 82 , la vía que está actualmente en obra, que une la ciudad de Mendoza con Cacheuta. Una ruta que favorece enormemente la circulación de vehículos y posibles usuarios, por supuesto. El proyecto tiene como premisa conservar la arboleda original y añosa (Eucaliptus, Casuarinas, Aguaribay, etc), y respetando los desniveles naturales del terreno”, remarcó Constanza Pimentel apoderada y Project Manager de El Esquiador a Los Andes.

Es importante destacar que van a inaugurar en etapas, el club de pádel y el gimnasio será lo primero, luego el parador y por último el strip center, la estructura más compleja dentro del proyecto. Los hacedores de esta propuesta son Constanza Pimentel y su padre, son los que están llevando adelante la ejecución de la obra.

Después de más de 15 años en el rubro vitivinícola, decidieron invertir en 2023 en un terreno de 5ha en Vistalba , para construir un complejo inmobiliario y deportivo .

Vistalba está creciendo, se está convirtiendo en una zona residencial de primer nivel, y con este proyecto pretenden agregarle aún más valor a la zona, acercar servicios de diversa índole a los vecinos, y, además, será un gran generador de puestos de trabajo.

“Este proyecto es un desafío muy grande porque se trata de una obra de gran envergadura, pero tenemos muy buenas perspectivas para cuando lo inauguremos. Creemos que vamos a ofrecer lo que la gente necesita, que pueda resolver todo en un mismo lugar. Cada estructura dentro de El Esquiador estará conectada por sendas peatonales zigzagueantes que sortean la arboleda, recreando una sensación de estar inmersos en la naturaleza”, destacó.

La fuente consultada enfatizó que han dimensionado las plazas de estacionamiento para que cada estructura del complejo tenga la suya propia, y, además, estacionamientos comunes por si un mismo usuario tiene intenciones de desplazarse a pie de una estructura a otra.

Ruta 82

IMG-20250925-WA0333 La iniciativa está sobre la Ruta 82, la vía que está actualmente en obra, que une la Ciudad con Cacheuta.

Hay que tener en cuenta que la nueva Ruta 82, en sus tres etapas, atraviesa seis distritos de Luján de Cuyo: la “isla”, Chacras, Vistalba, Vertientes del Pedemonte, Las Compuertas, y Cacheuta.

“La ruta 82 está casi terminada, con lo cual, ya vemos un tránsito mucho más fluido, y creo que una vez que esté totalmente inaugurada va a ser una vía elegida por muchos vehículos para evitar los accesos internos de Chacras de Coria que muchas veces se congestionan en horas pico. A raíz del proyecto vial de la ruta 82, han surgido varios proyectos inmobiliarios y comerciales, incluido el nuestro”, indicó Pimentel.

Sobre la bodega Caelum

Es una familia argentina capacitada en las áreas de agronomía, enología, sommellerie e ingeniería con el objetivo de producir y vender nuestros vinos y espumantes en Argentina y en el mundo.

Las uvas para elaborar estos vinos provienen en su totalidad de la finca ubicada en Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza.

“Esto nos permite aplicar todos los cuidados agronómicos necesarios para lograr la más alta calidad en nuestra materia prima. Bodega Caelum cuenta con la tecnología y capacidad necesaria para procesar y elaborar todos nuestros vinos”, remarcan desde la Bodega.

Caelum es un proyecto familiar que nace en 2009. Después de más de diez años de dedicarse al trabajo de finca y a la producción de uvas de alta calidad, decidieron completar el ciclo de la vid con la elaboración de nuestros vinos. Con pasión, cada día buscan la más alta calidad, respetando el medioambiente y manteniendo una estructura familiar para garantizar el cuidado de cada botella.