El dólar continúa a la baja: a cuánto cotiza el oficial y cuál es la brecha con el blue

El dólar oficial cerró este miércoles 5 de noviembre en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $10 respecto del cierre de ayer.

La moneda volvió a registrar una baja en su cotización, a la espera de resultados sobre la licitación que enfrenta hoy el Gobierno, en donde enfrentará vencimientos por más de $7,5 billones.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.480.

Por otro lado, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta , con una baja de 1,4% en la jornada. El mayorista se ubicó en $1.447,5 y cayó 1,6%, quedando a poco más de $50 del techo cambiario (hoy en $1.498,50).

A la cotización del dólar en el banco se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.930,15 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin bajo el nuevo esquema de bandas de flotación. Las personas físicas pueden comprar dólares sin la restricción de USD 200 mensuales, aunque la compra de billetes por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el objetivo de preservar la economía formal.

A cuánto está hoy el dólar blue

Compra: $1.420

Venta: $1.440

Dólar cripto este miércoles 5 de noviembre

Compra: $1.480,16

Venta: $1.497,94

Dólar cripto a la baja tras el triunfo de LLA en las elecciones legislativas.

Dólar MEP (Bolsa)

El dólar MEP, o dólar Bolsa, permite acceder a divisas mediante la compra de bonos argentinos que cotizan tanto en pesos como en dólares. No requiere una cuenta en el exterior, pero sí una cuenta comitente habilitada para operar desde el homebanking.

Venta: $1.496,68

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar CCL se utiliza principalmente por empresas para cambiar pesos por dólares en el exterior, mediante la compra y venta de acciones o títulos de deuda.

Venta: $1.515,78

El Banco Central (BCRA) aclaró que los ahorristas que compren dólares oficiales no podrán operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, como parte de una medida destinada a desalentar el denominado “rulo”.