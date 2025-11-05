Monotributo: la ARCA anunció una bonificación del 100% para un grupo de contribuyentes

La ARCA dispuso una bonificación del 100% del Monotributo para contribuyentes que alquilan propiedades y cumplan con los requisitos fiscales.

La medida de la ARCA busca incentivar la formalización de los contratos de alquiler en todo el país.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció una nueva medida que beneficiará a un grupo de contribuyentes dentro del régimen simplificado. Se trata de una bonificación del 100% en el pago del Monotributo, destinada a propietarios que alquilen inmuebles y cumplan con las condiciones establecidas por el organismo.

El beneficio busca fomentar la formalización de los contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal. Según precisó la ARCA, la iniciativa también apunta a fortalecer la recaudación mediante la regularización de los locadores, incentivando el cumplimiento tributario y la inscripción en los registros correspondientes.

De acuerdo con la información publicada por la ARCA, podrán acceder al beneficio los monotributistas que se encuentren inscriptos en la actividad de alquileres y que cumplan con una serie de condiciones específicas. Entre ellas, se exige registrar los contratos de locación en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los 15 días posteriores a la firma, no poseer más de tres propiedades y no superar los ingresos anuales correspondientes a la categoría K, cuyo límite es de $94.805.682,90.

“El objetivo de esta disposición es fomentar la formalización de los contratos de alquiler y promover la transparencia fiscal”, explicaron fuentes del organismo. Con este beneficio, la ARCA busca generar incentivos para que los propietarios cumplan con las obligaciones impositivas y regularicen sus contratos ante el Estado.

La bonificación del 100% de la cuota del Monotributo implica que los contribuyentes alcanzados quedarán exentos del pago mensual que incluye el componente impositivo, los aportes jubilatorios y la obra social. Además, los beneficiarios podrán acceder a la exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias por los ingresos provenientes de los alquileres, junto con una deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias, lo que amplía el alivio fiscal dispuesto por el organismo.

Escalas y montos actualizados del Monotributo La ARCA recordó las escalas vigentes del Monotributo, que determinan el límite de facturación anual según la categoría y la actividad desarrollada. Las categorías actuales son las siguientes: Categoría A: hasta $8.992.597,87

Categoría B: hasta $13.175.201,52

Categoría C: hasta $18.473.166,15

Categoría D: hasta $22.934.610,05

Categoría E: hasta $26.977.793,60

Categoría F: hasta $33.809.379,57

Categoría G: hasta $40.431.835,35

Categoría H: hasta $61.344.853,64

Categoría I: hasta $68.664.410,05

Categoría J: hasta $78.632.948,76

Categoría K: hasta $94.805.682,90 En cuanto a los montos mensuales, los contribuyentes deberán abonar según su categoría y tipo de actividad (servicios o venta de bienes muebles): Categoría A: $37.085,74 (servicios y bienes muebles)

Categoría B: $42.216,41 (servicios y bienes muebles)

Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (bienes muebles)

Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (bienes muebles)

Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (bienes muebles)

Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (bienes muebles)

Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (bienes muebles)

Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (bienes muebles)

Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (bienes muebles)

Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (bienes muebles)

Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (bienes muebles)