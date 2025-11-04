Confirmado el feriado bancario: cierran los bancos y no habrá operaciones en Argentina

Los bancos de Argentina no brindarán atención al público durante el jueves 6 de noviembre, pero estará habilitada solamente la operatoria online y los cajeros automáticos.
No habrá atención presencial y pocos servicios funcionarán durante 24 horas. Las razones.
Esto debido a que en esta fecha se conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924 y, desde entonces, la Convención Colectiva estipula en su artículo 50: institúyese como “Día del Bancario” el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales.
Los servicios virtuales seguirán activos, permitiendo transferencias, pagos y otras funciones mediante las plataformas de home banking y aplicaciones de los bancos.
Es decir, no se podrán realizar trámites presenciales como depósitos y extracciones en ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos o gestiones administrativas, ni operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.
Sí se podrá usar sistemas de pago digitales como billeteras electrónicas, tarjetas de débito y crédito, y pagos por transferencia. Es válido aclarar que las transferencias inmediatas se podrán enviar, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, al igual que la acreditación de cheques y los pagos programados que caigan en feriado.
No obstante, el cese de actividades incluye la pausa en las operaciones de las cámaras compensadoras encargadas de la liquidación y compensación de transacciones, lo que implica un corrimiento de los vencimientos del 6 de noviembre al viernes 7 de noviembre.
Por el Día del Bancario, se paga un bono específico para los empleados del sector. Para este año, el monto correspondiente ha quedado fijado como mínimo en $1.708.032,46.