Confirmado el feriado bancario: cierran los bancos y no habrá operaciones en Argentina

No habrá atención presencial y pocos servicios funcionarán durante 24 horas. Las razones.

Confirman feriado bancario y no habrá operaciones en Argentina

Los bancos de Argentina no brindarán atención al público durante el jueves 6 de noviembre, pero estará habilitada solamente la operatoria online y los cajeros automáticos.

Esto debido a que en esta fecha se conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924 y, desde entonces, la Convención Colectiva estipula en su artículo 50: institúyese como “Día del Bancario” el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales.

Los servicios virtuales seguirán activos, permitiendo transferencias, pagos y otras funciones mediante las plataformas de home banking y aplicaciones de los bancos.

Es decir, no se podrán realizar trámites presenciales como depósitos y extracciones en ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos o gestiones administrativas, ni operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.

Sí se podrá usar sistemas de pago digitales como billeteras electrónicas, tarjetas de débito y crédito, y pagos por transferencia. Es válido aclarar que las transferencias inmediatas se podrán enviar, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, al igual que la acreditación de cheques y los pagos programados que caigan en feriado.

No obstante, el cese de actividades incluye la pausa en las operaciones de las cámaras compensadoras encargadas de la liquidación y compensación de transacciones, lo que implica un corrimiento de los vencimientos del 6 de noviembre al viernes 7 de noviembre. El bono que cobran los empleados bancarios por su día en 2025 Por el Día del Bancario, se paga un bono específico para los empleados del sector. Para este año, el monto correspondiente ha quedado fijado como mínimo en $1.708.032,46.