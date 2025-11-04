4 de noviembre de 2025 - 11:28

Confirmado el feriado bancario: cierran los bancos y no habrá operaciones en Argentina

No habrá atención presencial y pocos servicios funcionarán durante 24 horas. Las razones.

Confirman feriado bancario y no habrá operaciones en Argentina

Confirman feriado bancario y no habrá operaciones en Argentina

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los bancos de Argentina no brindarán atención al público durante el jueves 6 de noviembre, pero estará habilitada solamente la operatoria online y los cajeros automáticos.

Leé además

Entre el dólar, el plazo fijo y el ahorro tradicional, los fondos comunes y las inversiones digitales se imponen como las nuevas alternativas elegidas por los argentinos.

Ni dólar ni plazo fijo: la inversión argentina que más creció en 2025 y casi nadie conoce

Por Ignacio Alvarado
Qué días entran en el próximo finde XL de noviembre 2025.

Cuatro días de descanso: cuándo es el próximo feriado en noviembre 2025

Por Redacción Sociedad

Esto debido a que en esta fecha se conmemora la constitución de la Asociación Bancaria en 1924 y, desde entonces, la Convención Colectiva estipula en su artículo 50: institúyese como “Día del Bancario” el 6 de noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las normas establecidas para los feriados nacionales.

Argentina elimina el cepo al dólar desde el lunes 14 de abril
Feriado bancario el 6 de noviembre

Feriado bancario el 6 de noviembre

Los servicios virtuales seguirán activos, permitiendo transferencias, pagos y otras funciones mediante las plataformas de home banking y aplicaciones de los bancos.

Es decir, no se podrán realizar trámites presenciales como depósitos y extracciones en ventanilla, apertura o cierre de cuentas, solicitudes de créditos o gestiones administrativas, ni operaciones de compra o venta en los mercados de divisas, acciones o bonos.

Argentina elimina el cepo al dólar desde el lunes 14 de abril
Feriado bancario el 6 de noviembre

Feriado bancario el 6 de noviembre

Sí se podrá usar sistemas de pago digitales como billeteras electrónicas, tarjetas de débito y crédito, y pagos por transferencia. Es válido aclarar que las transferencias inmediatas se podrán enviar, aunque su acreditación podría demorarse hasta el siguiente día hábil, al igual que la acreditación de cheques y los pagos programados que caigan en feriado.

No obstante, el cese de actividades incluye la pausa en las operaciones de las cámaras compensadoras encargadas de la liquidación y compensación de transacciones, lo que implica un corrimiento de los vencimientos del 6 de noviembre al viernes 7 de noviembre.

El bono que cobran los empleados bancarios por su día en 2025

Por el Día del Bancario, se paga un bono específico para los empleados del sector. Para este año, el monto correspondiente ha quedado fijado como mínimo en $1.708.032,46.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las cauciones bursátiles y otras inversiones en pesos superan al dólar y plazo fijo.

El nuevo refugio del peso que crece sin parar y supera al dólar y al plazo fijo

Por Redacción Economía
impuesto a las ganancias: que casados con hijos lo comienzan a pagar este mes

Impuesto a las Ganancias: qué casados con hijos lo comienzan a pagar este mes

Por Redacción Economía
Este sábado se realiza en Mendoza el tercer foro El Futuro del Vino Argentino, un encuentro que anticipa las tendencias globales del sector vitivinícola

"El Futuro del Vino Argentino": tercera edición del foro que anticipa las tendencias globales del sector

Por Redacción Economía
rematan aires acondicionados en cuotas de $25.624: las 5 mejores ofertas del cybermonday 2025

Rematan aires acondicionados en cuotas de $25.624: las 5 mejores ofertas del CyberMonday 2025

Por Redacción Economía