Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El BNA ofrece 30% de reintegro en supermercados y mayoristas con MODO BNA+. Todos los miércoles hasta el 30 de noviembre, conocé cómo aprovechar el descuento.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) extendió su promoción de ahorro para quienes compran en supermercados y mayoristas. A través de la app Modo BNA+, los usuarios podrán acceder a un 30% de reintegro pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

La promoción se aplica todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025, tanto en compras presenciales como online, con un tope de $12.000 por persona y por semana.

El beneficio, que forma parte del programa de incentivos al consumo del BNA, permite alcanzar un ahorro total de hasta $96.000 por grupo familiar durante el período vigente. Los reintegros se acreditan dentro de los 30 días posteriores a la compra, directamente en la cuenta asociada del usuario que realizó el pago mediante Modo BNA+.

BNA El beneficio se aplica en supermercados y mayoristas de todo el país, tanto en tiendas físicas como online. Reintegros con MODO y BNA+: cómo y dónde aprovecharlo El descuento del 30% se aplica en comercios adheridos en todo el país y también en las principales cadenas de la provincia de Mendoza. Desde el Banco Nación detallaron que el beneficio es válido únicamente para operaciones abonadas a través del QR de MODO, seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes.

“El tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles. Si se utiliza más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope”, precisaron desde el BNA, con sede central en Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.