Vuelve el reintegro de $96.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

El BNA ofrece 30% de reintegro en supermercados y mayoristas con MODO BNA+. Todos los miércoles hasta el 30 de noviembre, conocé cómo aprovechar el descuento.

Los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 por semana en supermercados y mayoristas adheridos.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) extendió su promoción de ahorro para quienes compran en supermercados y mayoristas. A través de la app Modo BNA+, los usuarios podrán acceder a un 30% de reintegro pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del banco.

El beneficio aplica solo los miércoles y se acredita hasta 30 días después de la compra.

La promoción se aplica todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025, tanto en compras presenciales como online, con un tope de $12.000 por persona y por semana.

El beneficio, que forma parte del programa de incentivos al consumo del BNA, permite alcanzar un ahorro total de hasta $96.000 por grupo familiar durante el período vigente. Los reintegros se acreditan dentro de los 30 días posteriores a la compra, directamente en la cuenta asociada del usuario que realizó el pago mediante Modo BNA+.

El beneficio se aplica en supermercados y mayoristas de todo el país, tanto en tiendas físicas como online.

Reintegros con MODO y BNA+: cómo y dónde aprovecharlo

El descuento del 30% se aplica en comercios adheridos en todo el país y también en las principales cadenas de la provincia de Mendoza. Desde el Banco Nación detallaron que el beneficio es válido únicamente para operaciones abonadas a través del QR de MODO, seleccionando como medio de pago las tarjetas de crédito participantes.

“El tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles. Si se utiliza más de un medio de pago, se reintegrará hasta llegar al tope”, precisaron desde el BNA, con sede central en Bartolomé Mitre 326, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los mendocinos podrán acceder al descuento en los siguientes comercios adheridos:

  • Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital).

  • Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras).

  • Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad de Mendoza).

  • Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz).

  • Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza).

  • Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital).

  • Super A (Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad).

  • Granja Benedetti, Carnes Rizzo, Frigorífico Stella, Vaca Negra, Tiento, Hiper Libertad, Yaguar y Blow Max, con presencia en distintos puntos del Gran Mendoza.

Cada miércoles, los clientes del Banco Nación pueden ahorrar hasta $12.000 en sus compras con MODO BNA+.

También participan cadenas nacionales con venta online como DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, lo que permite aprovechar el beneficio sin salir de casa.

Cómo alcanzar el tope de $96.000 de ahorro en supermercados y mayoristas

El programa contempla un tope de $12.000 de reintegro por persona cada miércoles, lo que equivale a un 30% de devolución sobre compras de hasta $40.000. Si una persona realiza compras por ese monto semanalmente, acumulará $48.000 en reintegros durante las cuatro semanas del período vigente.

Para los grupos familiares, el beneficio puede duplicarse. Si dos integrantes realizan sus compras por separado, cada uno con su cuenta y tarjeta del Banco Nación, el ahorro total alcanza hasta $96.000.

El reintegro se acredita automáticamente en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días posteriores a la compra. Es importante recordar que el beneficio aplica solo a pagos realizados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA y no con saldo en cuenta.

