Productores del Valle de Uco ya advierten una caída en la rentabilidad del ajo

El ajo mendocino atraviesa un contexto de rentabilidad limitada debido a las prioridades comerciales de Brasil , principal destino de exportación del producto. Se estima que aproximadamente el 80% de la producción local se envía a ese país , por lo que cualquier modificación en las condiciones de exportación tiene incidencia de manera directa en los productores de la provincia.

Carlos Dávila: "Tenemos que repensar el modelo agrícola y buscar nuevas formas de sostener la actividad"

Las exportaciones mendocinas de ajo en jaque por una medida del Gobierno de Brasil

Tanto así que, a mediados del mes de octubre, el gobierno brasileño resolvió renovar la tasa antidumping para el ajo de China, a las cuales añadió modificaciones. Cuatro empresas de ese país quedaron exceptuadas de pagar el recargo de US$ 0,78 por kilo, más 35% de arancel extrazona Mercosur, siempre que mantengan un precio de referencia de US$ 1,69 por kilo, o US$ 16,9 por caja de 10 kilos.

Esa decisión permitió el ingreso de ajo chino a un valor menor al del producto mendocino. En la práctica, el valor de referencia equivale a unos $350 por kilo en verde, según el tipo de cambio exportador, cifra que no cubre los costos internos de producción, estimados entre $10 y $12 millones por hectárea.

En Mendoza se cultivan unas 15.000 hectáreas de ajo, de las cuales 12.000 están en el Valle de Uco , según estimaciones de productores de la región. La actividad concentra gran parte del empleo rural y sostiene la economía de cientos de pequeños y medianos productores.

“Hacer una hectárea cuesta entre 10 y 12 millones de pesos . Si el precio en verde es de 350 pesos el kilo, apenas se recupera lo invertido. Muchos productores están pensando en reducir la superficie en 70 u 80%”, resume el productor Pedro Manzano, desde Tunuyán.

La situación fue expuesta por el propio productor en un video difundido en sus cuentas de Instagram y TikTok, donde explicó los costos actuales y la pérdida de rentabilidad que atraviesa el sector. También precisó que el año pasado el kilo se pagaba a $450, mientras que hoy ronda entre $250 y $350, según la zona y la calidad del bulbo.

Manzano explica que existen tres modalidades de venta. “Una es cuando recién se arranca el ajo, que se llama en verde, y ronda entre 200 y 350 pesos el kilo. El productor que tiene capital lo guarda con nylon y lo vende en seco, a un precio un poco mayor, pero con más riesgo por el clima. También se puede cortar y calibrar: los calibres grandes -5, 6 y 7-se venden en cajas de 10 kilos, y los chicos en bolsas. Esos van a exportación y se pagan en dólares, pero al hacer los números, termina quedando igual que vender en verde”, explica.

Desde Tupungato, el productor Sebastián Moreno es más contundente.

“China va a exportar mucho ajo a Brasil y a un costo menor que el de acá. Tienen menos costos de mano de obra y más producción que el año pasado”, advierte.

El productor Lázaro Pereira, de Tunuyán, coincide con el diagnóstico del sector. “Los precios son bajos y los costos muy altos. Los fertilizantes, los abonos y los agroquímicos aumentaron de forma constante. Con estos valores no hay margen de ganancia”, explica.

El kilo de ajo se comercializa entre $300 y $400, según la calidad. Pereira indica que la etapa actual es de cosecha y acopio, y que muchos productores reservan parte de la producción como semilla para la próxima temporada. “La previsibilidad del mercado es baja. Varios no saben si van a continuar”, describe.

Entonces, la combinación de menores precios externos y mayores costos internos genera una ecuación negativa. Al consultarle sobre cuales podrías ser las medidas para mitigar la estimada pérdida económica, el sector considera necesarias medidas de alivio fiscal y crediticio.

Entre las propuestas mencionadas se encuentran la reducción de impuestos en la energía eléctrica y en los agroquímicos, además de créditos con tasas diferenciadas.

“Si bajaran los impuestos y los insumos, podríamos mantenernos. De lo contrario, muchos dejarán de producir”, plantea Pereira.

El costo de cosecha y almacenamiento alcanza entre $1 y $1,2 millones por hectárea, mientras que el gasto energético se volvió determinante. “Las boletas de luz llegan a 2 o 3 millones de pesos por mes. Si se eliminaran los impuestos provinciales, que suman casi 40%, podríamos competir”, sostiene Manzano.

Frente a la falta de proyección del mercado, la reducción de superficie cultivada termina siendo una opción que impacta en el empleo y las economías regionales. “El ajo genera entre 30.000 y 40.000 puestos de trabajo en Mendoza. Si los productores dejan de sembrar, esa gente se queda sin empleo”, explica Manzano.