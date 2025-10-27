27 de octubre de 2025 - 07:34

Valle de Uco: el Gobierno aprobó la cesión de una obra cloacal y habilitó a un municipio a la toma de crédito

El Ejecutivo avaló la continuidad de una obra de saneamiento en Tunuyán y Tupungato y autorizó a San Carlos a tomar un préstamo para la adquisición de vehículos.

Mediante decretos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se aprobó la cesión de una obra de saneamiento a AYSAM y se habilitó un crédito con el Banco Nación para el municipio de San Carlos.

Mediante decretos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se aprobó la cesión de una obra de saneamiento a AYSAM y se habilitó un crédito con el Banco Nación para el municipio de San Carlos.

Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo publicó este lunes en el Boletín Oficial dos decretos vinculados al financiamiento de obras y equipamiento municipal. A través de los documentos 2256 y 2275, se aprobaron una cesión de contrato para la ejecución de infraestructura sanitaria en el Valle de Uco y un préstamo solicitado por la Municipalidad de San Carlos al Banco de la Nación Argentina.

Por un lado, el Decreto 2256, avaló el Contrato de Cesión de la obra “Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales – Tunuyán - Tupungato”, firmado entre la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), Agua y Saneamiento Mendoza S.A. (AYSAM) y la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A.

La medida busca garantizar la continuidad del proyecto mediante del Fondo por Resarcimiento, cuya inversión es de $1.497.958.611,37. Según el decreto, AYSAM asume el rol de contratante dada su competencia técnica y jurídica en materia de servicios sanitarios. Actualmente, el avance físico acumulado de la obra asciende al 80,44%

En los considerandos, el Ejecutivo remarca que la decisión se enmarca en el principio de oportunidad, mérito y conveniencia, priorizando la eficiencia en el uso de los recursos y la utilidad social del proyecto, que beneficiará a las localidades de Tunuyán y Tupungato.

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas.

Por otro lado, el Decreto 2275, autoriza a la Municipalidad de San Carlos, comandado por el intendente Alejandro Morillas, a contraer un crédito por $1.571.799.000 con el Banco de la Nación Argentina. El préstamo será destinado a la adquisición de rodados diversos para el municipio.

El crédito se estructurará en hasta nueve desembolsos, con un plazo de 60 meses y un período de gracia de seis meses. Durante el primer año, regirá una tasa fija del 43% anual, y luego se aplicará una tasa variable TAMAR Privada bonificada en 100 puntos básicos.

El decreto también dispone que, en caso de incumplimiento, el Banco Nación podrá retener los fondos correspondientes a la coparticipación municipal hasta cubrir los montos adeudados. Además, el Ministerio de Hacienda deberá remitir la documentación pertinente a la Nación para su evaluación en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Ambas resoluciones fueron refrendadas por los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Natalio Mema Rodríguez (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial).

