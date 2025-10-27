Se realiza en el Valle de Uco un encuentro de innovación y ganadería sustentable

La Sociedad Rural del Valle de Uco organiza dos días enfocados en tecnología de precisión, energías limpias y el futuro de la cadena de carnes en Argentina.

El Valle de Uco es sede de dos días de encuentro para hablar sobre innovación agrícola y ganadería sustentable

La Sociedad Rural del Valle de Uco organizó la Jornada Mundo Uco 2025, un evento de dos días centrado en la innovación, la ganadería y la sustentabilidad del sector agropecuario regional. El encuentro está pensado para productores, técnicos, empresas, instituciones y la comunidad en general.

La propuesta, que busca impulsar el desarrollo, la tecnología y el trabajo conjunto en el Valle de Uco, se desarrollará en la sede de la Sociedad Rural, ubicada en Ruta 40 y Ejército de Los Andes (frente a la rotonda de la bandera), en San Carlos.

image Programa enfocado en la innovación agropecuaria Mundo Uco 2025 se dividirá en dos jornadas temáticas intensivas:

Miércoles 29 de octubre: Jornada Tecnológica. Se abordarán temas cruciales como agricultura de precisión (uso de drones, pilotos automáticos y calidad de aplicación), mantenimiento de tractores , tecnificación de riego y sistemas de aspersión , y el uso de energías limpias en el campo.

Jueves 30 de octubre: Ganadería y Sustentabilidad. La segunda jornada se centrará en el futuro productivo y ambiental, incluyendo disertaciones sobre manejo holístico y ganadería regenerativa, el potencial del mercado de carbono, planes sanitarios, producción ganadera sostenible y los desafíos de la cadena de carnes en Argentina. image Un espacio para el networking Además de las charlas técnicas, demostraciones y presentaciones, el evento se concibe como un espacio de intercambio de experiencias y formación. Contará con: