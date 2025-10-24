ACOVI renueva su comisión y refuerza el rol de las cooperativas en Mendoza

ACOVI celebró su Asamblea General Ordinaria 2025 , un encuentro clave para las treinta y dos cooperativas asociadas de la provincia. Durante la jornada se presentó la memoria anual , se aprobó el balance y se consolidó una comisión renovada , garantizando la continuidad en la representación de los productores de los oasis productivos mendocinos.

La reunión también permitió mostrar los avances en asistencia financiera, eficiencia hídrica y desarrollo productivo, junto con la participación activa de ACOVI en distintos organismos provinciales. Para los asociados, fue un momento que reflejó el compromiso de la entidad con los productores frente a los desafíos del sector vitivinícola.

El Gerente de ACOVI, Dr. Nicolás Vicchi , destacó durante la Asamblea que “en cumplimiento con nuestro estatuto, realizamos la asamblea donde renovamos parte de nuestra comisión directiva y rendimos cuentas de las gestiones realizadas durante el año. Fue un momento muy importante para analizar lo transcurrido y proyectar los desafíos para la próxima cosecha”.

Por su parte, Ana Vaieretti , miembro de la Comisión Revisora de Cuentas , remarcó que “a pesar de las complicaciones que viene trayendo el año, estar integrados y formar parte de un cuerpo superior siempre conviene. ACOVI siempre ha respondido a las necesidades de los productores y eso se vio reflejado en esta asamblea. La presentación del balance, la memoria, todo sucedió de manera normal y con la participación abierta de todos”.

AHORA: El presidente de *ACOVI*, Fabián Ruggeri, junto a la Comisión Directiva, lleva a cabo su Asamblea Anual Ordinaria 2025. Se presentó el balance y el resumen de gestión institucional y gremial articuladamente con los ejes de trabajo de la entidad . #ACOVI … pic.twitter.com/Qf4X1DSxcY

Entre los ejes de gestión, ACOVI reforzó su participación institucional: en la Vicepresidencia de la FEM con Nicolás Vicchi, la UCIM con Carlos Groselj y Emiliano Martín, y la presencia de los jóvenes de JUCOVI .

Emiliano Martín señaló que “hubo mucha repercusión a lo largo del año por el trabajo que realiza ACOVI, con representaciones en entidades provinciales y nacionales. Es destacable la gestión sobre el agua, sobre el Código de Aguas precisamente, y muy valiosas las capacitaciones que hemos recibido”.

Además, la memoria incluyó los resultados en asistencia financiera mediante microcréditos y fondos rotatorios, con foco en eficiencia hídrica, capital de trabajo e inversión productiva. Se valoró la labor de la Comisión Hídrica y los trabajos conjuntos con INTA y CONINAGRO en temas como ordenamiento territorial, control de Lobesia Botrana, seguro agrícola y lucha antigranizo.

Acovi (1)

Según Mabel Valero, de la Cooperativa Nueva California, “es un año complicado para la viticultura: el precio, la cuestión hídrica y las inclemencias climáticas nos están golpeando. Por eso es tan importante que ACOVI acompañe todo esto, y que la voz de los productores de las cooperativas esté presente”.

Comisión renovada y nuevos desafíos para ACOVI

La Asamblea aprobó la renovación parcial de la Comisión Directiva, incorporando nuevos vocales suplentes: Gustavo Demonte (Cooperativa Tres Porteñas) y José Luis del Águila (Cooperativa Mendoza).

Del Águila destacó que “ACOVI está realizando un trabajo muy valioso por la representación gremial en los distintos entes de la provincia, con una administración abierta, transparente y responsable. En la asamblea participaron prácticamente todas las cooperativas, y lo importante es que se aprobaron tanto el balance como las autoridades por unanimidad”.

Acovi (3)

El cierre estuvo a cargo del Presidente Edgardo Fabián Ruggeri, quien valoró el trabajo conjunto: “la reunión fue muy interesante, con gran participación de las cooperativas y acompañamiento a nuestra gestión en los temas que más nos preocupan como productores: el agua, la acción gremial, las sucesiones, el programa de erradicación de Lobesia Botrana, y la presencia de nuestros consejeros en entidades como FEM, UCIM, INTA y COVIAR. Hubo muy buen apoyo y eso se reflejó en que las decisiones se tomaron por unanimidad”.