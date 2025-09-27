Fortalecer y visibilizar el cooperativismo, los ejes del tercer encuentro que organizó ACOVI

Productores, dirigentes, autoridades y alumnos de escuelas de la zona de San Martín, estuvieron presentes en la tercera Jornada de Cooperativismo y Sociedad, organizada por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) en la sede de la Cooperativa Nueva California.

La reunión tuvo como fin fortalecer y visibilizar la labor de las cooperativas y el impacto que generan en la comunidad, resaltando la importancia de la economía solidaria en el desarrollo regional. A través de un video y de las opiniones de referentes del sector, se destacaron las múltiples ventajas que tiene este sistema: el arraigo, el trabajo en grupo, la solidaridad y el aprendizaje de compartir un proyecto que, a futuro, dará trabajo, experiencia e inserción laboral en los lugares donde muchos crecieron, estudiaron y se formaron.

La sede del evento, Nueva California, se caracteriza por contar con un nutrido grupo de jóvenes, hijos y nietos de productores, que trabajan en equipo en diversos proyectos.

Uno de los que se destaca es el olivícola. Para conocer más de cerca esta iniciativa, Martina Di Silvestre, miembro del grupo y también de JUCOVI, indicó que “todo nace como una iniciativa de los jóvenes de la cooperativa, con el fin de que el socio de la cooperativa lleve sus aceitunas a nuestra sede y así producir aceite. Actualmente la fábrica creció a nivel industrial y se expande por el mercado interno de la zona”. Este año la producción fue de unos 70 mil litros.

Por su parte, Javier José Di Silvestre, presidente de la cooperativa anfitriona del evento, destacó la buena aceptación que tiene el aceite que fabrican y habló sobre los vinos que ofrecen en el país, incluso en la lejana China.

“Tenemos 180 productores asociados que pertenecen a fincas de la zona y lugares aledaños. Nosotros elaboramos y comercializamos los vinos de ellos. Pero lo más destacable es la calidad humana de esos socios, que viven en la zona, tienen un sentido de pertenencia y son muy colaborativos”, señaló el directivo, que estudió en las escuelas del lugar, al igual que sus socios. Algo que, según remarcó, los acerca aún más a imaginar nuevos proyectos conjuntos. También valoró el trabajo que realizan en vitivinicultura, logrando una producción de 24 millones de litros de vino por año.

El presidente de Acovi, Fabián Ruggeri y el presidente de la Cooperativa Nueva California, Javier Di Silvestre El presidente de Acovi, Fabián Ruggeri y el presidente de la Cooperativa Nueva California, Javier Di Silvestre.

La mirada institucional

Desde la entidad organizadora también se destacó la importancia de mostrar los resultados de la actividad. Así, Fabián Ruggeri, presidente de ACOVI, afirmó: “Este encuentro lo hacemos anualmente en distintas sedes, y la idea es poner en relieve la importancia del cooperativismo en la sociedad y en las comunidades donde existe este modelo. Nuestros socios son muy participativos y generan entidades intermedias. El arraigo a su tierra es la base de lo que pasa en las zonas rurales; por eso trabajamos mucho con los jóvenes y contamos con la Juventud de Cooperativas Vitivinícolas. Los capacitamos, los ayudamos a generar actividades económicas, y sobre todo es fundamental la interacción que tiene la cooperativa con la comunidad”.

En tanto, el gerente de la entidad, Nicolás Vicchi, acompañó las palabras de Ruggeri y calificó como de gran impacto lo que logra el cooperativismo en el desarrollo de una comunidad. “Genera valor agregado, fuentes de trabajo y arraigo en su comunidad para crecer todos juntos. Acá nadie se salva solo, por eso es importante una buena formación escolar y buenos docentes para crecer en un ambiente virtuoso”.

Al encuentro se sumó la vicepresidenta de Fecovita, Alicia Galante, quien opinó sobre la importancia de visibilizar la tarea y “cómo las cooperativas modifican el entorno y generan vínculos con distintas instituciones. Se puede crecer trabajando unidos”, concluyó la directiva de la entidad, que cuenta con 29 cooperativas distribuidas en toda Mendoza y unos 5 mil productores. En la misma sintonía se expresó el director de Agricultura, Alfredo Draque, quien resaltó el valor del cooperativismo en el escenario actual.

Alfredo Draque la 3ra Edición de la Jornada de Cooperativismo y Sociedad El director de Agricultura, Alfredo Draque en la 3ra Edición de la Jornada de Cooperativismo y Sociedad que realizó Acovi en la Cooperativa Nueva California.

La jornada concluyó con un espacio de reconocimiento mutuo y una invitación a seguir consolidando el modelo cooperativo como motor de crecimiento económico, integración social y sostenibilidad en Mendoza.

Además, se entregaron distinciones a las instituciones que trabajan de manera conjunta con la cooperativa y la comunidad, entre ellas: ISCAMEN, Campo Limpio, el Club Social y Deportivo Nueva California, la Unión Vecinal del distrito y entidades educativas de nivel primario y secundario, que con su aporte contribuyen al bienestar común y a la construcción de una sociedad más íntegra y solidaria.