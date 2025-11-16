16 de noviembre de 2025 - 10:59

Así será el barrio privado que redefine la vida en la montaña mendocina

Un barrio privado que combina naturaleza, deporte y una importante inversión con el respaldo del Club Mendoza de Regatas.

Foto:

Por Matías Carretero

En el corazón de la montaña mendocina, nace Pircas del Mirador, el primer barrio privado de Potrerillos. Este proyecto se perfila como una propuesta innovadora para quienes buscan un estilo de vida diferente, en un entorno natural y con servicios de primer nivel.

El desarrollo se encuentra a solo 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza , en un valle enmarcado por el imponente Cordón del Plata. La zona, ya elegida por visitantes de todo el mundo, se consolida como un punto estratégico para el descanso y la inversión.

Un lugar único en la montaña mendocina

RENDER 2_compressed

Potrerillos se afianza como el polo turístico de montaña más relevante de Mendoza. El entorno natural, con el Dique y los ríos de deshielo, define la identidad de este lugar. Una inversión confirmada de 30 millones de dólares para nuevas áreas turísticas, gastronómicas y comerciales potenciará todavía más el crecimiento de la región.

El proyecto cuenta con el respaldo del Club Mendoza de Regatas. La institución tendrá una nueva sede de 12.000 m² dentro del barrio. Este complejo multideportivo ofrecerá tanto disciplinas tradicionales como actividades de montaña.

Club_Mendoza_de_Regatas_compressed (1)
Los socios y propietarios disfrutarán de una piscina, espacios sociales y un acceso exclusivo al Río Blanco y al Dique Potrerillos. La propuesta del Club Mendoza de Regatas amplía las opciones recreativas y deportivas disponibles en la zona.

Este desarrollo integral se proyecta como el de mayor trascendencia en la montaña de Mendoza por su magnitud y calidad en infraestructura. Pircas del Mirador ofrece 283 lotes de 2000 m² , con opciones de escritura inmediata.

Infraestructura y servicios de primer nivel en un barrio privado

13092025-IMG_0306_compressed
El barrio privado Pircas del Mirador garantiza una infraestructura de alta calidad. Cuenta con servicios subterráneos de agua y energía eléctrica en la puerta de cada lote. La seguridad es un pilar fundamental, con control de accesos y vigilancia permanente las 24 horas.

Además, el proyecto incluye el primer centro comercial de Potrerillos. Este espacio reunirá un mercado de alimentos, farmacia, centro de salud y una variada oferta gastronómica. También contará con vinotecas y locales de productos regionales. En el corazón del complejo, un parque con vegetación autóctona y un mirador natural hacia el Río Blanco serán un nuevo atractivo turístico.

Un diseño paisajístico sustentable integra el desarrollo con la naturaleza. El mantenimiento profesional de los espacios verdes y las calles ripiadas aseguran un entorno cuidado y de fácil circulación.

La sustentabilidad es clave en Pircas del Mirador. El proyecto contempla un plan de reforestación y cuidado de la flora nativa. Más de 85 hectáreas se conservan como una reserva natural para proteger la biodiversidad. Los propietarios podrán disfrutar de este espacio para realizar caminatas, recorridos en bicicleta o cabalgatas.

