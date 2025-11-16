Así será el barrio privado que redefine la vida en la montaña mendocina

Un barrio privado que combina naturaleza, deporte y una importante inversión con el respaldo del Club Mendoza de Regatas.

En el corazón de la montaña mendocina, nace Pircas del Mirador, el primer barrio privado de Potrerillos. Este proyecto se perfila como una propuesta innovadora para quienes buscan un estilo de vida diferente, en un entorno natural y con servicios de primer nivel.

El desarrollo se encuentra a solo 60 kilómetros de la ciudad de Mendoza , en un valle enmarcado por el imponente Cordón del Plata. La zona, ya elegida por visitantes de todo el mundo, se consolida como un punto estratégico para el descanso y la inversión.

Un lugar único en la montaña mendocina RENDER 2_compressed Potrerillos se afianza como el polo turístico de montaña más relevante de Mendoza. El entorno natural, con el Dique y los ríos de deshielo, define la identidad de este lugar. Una inversión confirmada de 30 millones de dólares para nuevas áreas turísticas, gastronómicas y comerciales potenciará todavía más el crecimiento de la región.

El proyecto cuenta con el respaldo del Club Mendoza de Regatas. La institución tendrá una nueva sede de 12.000 m² dentro del barrio. Este complejo multideportivo ofrecerá tanto disciplinas tradicionales como actividades de montaña.

