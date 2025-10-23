Once empresas se disputan la licitación de la obra clave en el ingreso a la villa de Potrerillos

Once empresas reunidas en 6 ofertas económicas se presentaron para competir en la licitación para la renovación del ingreso a la vieja villa de Potrerillos . Esta obra incluye la repavimentación y refuncionalización de la Ruta Provincial 89 , como también la construcción de un nuevo puente sobre el arroyo Blanco, que unirá la RP 89 con la RP 82, remplazando al actual, más chico y de mucha antigüedad.

La licitación, gestionada, proyectada y que será inspeccionada por Vialidad Mendoza , ha generado un notable interés en el sector privado, con once empresas compitiendo a través de seis ofertas económicas.

El proyecto tiene un plazo de ejecución estipulado de 12 meses y es considerado por el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli, como “ tres obras en una ”.

Las constructoras que presentaron hoy sus propuestas en la sede central de la Dirección Provincial de Vialidad fueron, según el orden de apertura de sobres: 1) CEOSA; 2) UT conformada por Hugo del Carmen Ojeda SA, Semisa SA, y Brizuela y Villafañe SRL; 3) Green SA; 4) UT integrada por Genco SA y Laugero Construcciones SA; 5) Dafre Obras Civiles SA; y 6) UT compuesta por Ayfra SRL, Tolcom SA y Procom SRL.

La Subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, destacó la alta concurrencia en la licitación como un indicador positivo para el desarrollo económico.

La alta participación empresarial, incluyendo la suma de las 15 ofertas y más de 20 empresas en total entre esta licitación y la de la Ruta Nacional 143, fue resaltada por la funcionaria, quien señaló que este dinamismo "tracciona la mano de obra, la generación de empleo y mejora la infraestructura".

Badui enfatizó que se trata de “una obra muy necesaria” para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial en una zona que experimenta un crecimiento constante. Además, consideró esta licitación como icónica, ya que representa una decisión firme del Gobierno provincial de avanzar en la mejora de los caminos.

Detalles de la obra

Este proyecto ya ha incluido el paseo del Perilago, la construcción de los caracoles, túneles y la nueva traza desde Cacheuta hasta el dique, así como la modernización de la Ruta Provincial 82 (Panamericana), cuya segunda etapa ya fue concluida mientras se avanza con la tercera.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo puente sobre el río Blanco y el ensanche, repavimentación y señalización de 3,3 kilómetros de la Ruta Provincial 89, también conocida como Avenida Los Cóndores. El tramo a intervenir se extiende desde el actual puente hasta el primer badén que cruza el arroyo El Salto.

El nuevo puente reemplazará a la estructura existente, que actualmente resulta estrecha y obsoleta para el volumen de tránsito que registra la zona, especialmente en temporada alta.

Esta vía no solo es la puerta de entrada a Potrerillos, sino también a las villas cordilleranas de El Salto, Las Vegas, Vallecitos y Valle del Sol, destinos muy visitados tanto por turistas locales como internacionales.

Además de la repavimentación, el tramo contará con demarcación vial, señalética vertical y medidas de seguridad vial, fundamentales debido a la cercanía del río Blanco, uno de los espacios naturales más frecuentados por mendocinos para actividades recreativas como el asado o pasar el día al aire libre.