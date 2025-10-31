Vuelve el reintegro del 25% en Carrefour: última semana para ahorrar $20.000 en tus compras con Santander

Reintegro del 25% en Carrefour pagando con Visa Santander los viernes. Tope $20.000 por usuario y locales adheridos en toda Mendoza.

Aprovechá todos los viernes el reintegro del 25% en tus compras con tarjetas Visa Santander.

El supermercado Carrefour ofrece un reintegro del 25% en las compras realizadas los viernes con tarjetas Visa del Banco Santander, con un tope de $20.000 por usuario. La promoción se aplica en locales adheridos y también desde la app de MODO o la app de Santander, vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

Para aprovechar el beneficio, es necesario vincular la cuenta bancaria a MODO y realizar el pago con la tarjeta Santander asociada. El reintegro se verá reflejado en la cuenta dentro de los 30 días posteriores a la compra, respetando las condiciones de exclusión, como electrodomésticos o carne vacuna.

Según un informe, el 52% de los pagos de servicios e impuestos en Argentina se realizan desde el celular. El tope de reintegro mensual es de $20.000 por usuario, con posibilidad de duplicar el ahorro si son dos personas. Cómo acceder al reintegro y locales adheridos en Mendoza El beneficio se aplica solamente abonando los días viernes con tarjetas Visa de crédito o débito Santander, a través de MODO. El ahorro se hará efectivo vía reintegro dentro de las 48 horas posteriores al consumo, siempre que la cuenta esté correctamente asociada.

En Mendoza, los locales adheridos donde se puede aprovechar la promoción son:

Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798

Carrefour Maxi Pedido – comerciante.carrefour.com.ar

Carrefour Market – Av. Colón 324

Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078

Carrefour Express – Pueyrredón 283/291

Carrefour Express – Av. San Martín 792

Carrefour Express – Santiago del Estero 1200

Carrefour Express – Av. Colón 423

Carrefour Express – San Juan 1128

Carrefour Hipermercado – Suipacha 556

Carrefour La Estación – Av. Belgrano

Carrefour Express – Av. Las Heras 306

Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz, Mendoza

Carrefour Express – San Lorenzo 690

Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza

Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén, Mendoza

Carrefour Express – Montevideo 244

Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42

Carrefour Express – Rivadavia 57

Carrefour Express – Av. España 1244

Carrefour Market – Jorge A. Calle 631

Carrefour Express – Tiburcio Benegas 2306

Carrefour Express – Tiburcio Benegas 2306

Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza

El beneficio se aplica en locales Carrefour adheridos y a través de la app MODO. Cuánto hay que comprar para aprovechar el reintegro Para alcanzar el tope de $20.000 de reintegro, hay que realizar una compra de $80.000, ya que la devolución es del 25%. Si dos personas tienen tarjetas Santander, pueden duplicar el beneficio y ahorrar hasta $40.000.