31 de octubre de 2025 - 12:44

Vuelve el reintegro del 25% en Carrefour: última semana para ahorrar $20.000 en tus compras con Santander

Reintegro del 25% en Carrefour pagando con Visa Santander los viernes. Tope $20.000 por usuario y locales adheridos en toda Mendoza.

Aprovechá todos los viernes el reintegro del 25% en tus compras con tarjetas Visa Santander.

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

El supermercado Carrefour ofrece un reintegro del 25% en las compras realizadas los viernes con tarjetas Visa del Banco Santander, con un tope de $20.000 por usuario. La promoción se aplica en locales adheridos y también desde la app de MODO o la app de Santander, vigente hasta el 31 de octubre de 2025.

Para aprovechar el beneficio, es necesario vincular la cuenta bancaria a MODO y realizar el pago con la tarjeta Santander asociada. El reintegro se verá reflejado en la cuenta dentro de los 30 días posteriores a la compra, respetando las condiciones de exclusión, como electrodomésticos o carne vacuna.

Según un informe, el 52% de los pagos de servicios e impuestos en Argentina se realizan desde el celular.
El tope de reintegro mensual es de $20.000 por usuario, con posibilidad de duplicar el ahorro si son dos personas.

Cómo acceder al reintegro y locales adheridos en Mendoza

El beneficio se aplica solamente abonando los días viernes con tarjetas Visa de crédito o débito Santander, a través de MODO. El ahorro se hará efectivo vía reintegro dentro de las 48 horas posteriores al consumo, siempre que la cuenta esté correctamente asociada.

En Mendoza, los locales adheridos donde se puede aprovechar la promoción son:

  • Carrefour Hipermercado – Av. Las Heras 798

  • Carrefour Maxi Pedido – comerciante.carrefour.com.ar

  • Carrefour Market – Av. Colón 324

  • Carrefour Market Bombal – Beltrán 2078

  • Carrefour Express – Pueyrredón 283/291

  • Carrefour Express – Av. San Martín 792

  • Carrefour Express – Santiago del Estero 1200

  • Carrefour Express – Av. Colón 423

  • Carrefour Express – San Juan 1128

  • Carrefour Hipermercado – Suipacha 556

  • Carrefour La Estación – Av. Belgrano

  • Carrefour Express – Av. Las Heras 306

  • Carrefour Maxi Godoy Cruz – Godoy Cruz, Mendoza

  • Carrefour Express – San Lorenzo 690

  • Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza

  • Carrefour Hipermercado Guaymallén – Guaymallén, Mendoza

  • Carrefour Express – Montevideo 244

  • Carrefour Express – Av. José Vicente Zapata 42

  • Carrefour Express – Rivadavia 57

  • Carrefour Express – Av. España 1244

  • Carrefour Market – Jorge A. Calle 631

  • Carrefour Express – Tiburcio Benegas 2306

  • Carrefour Express – Godoy Cruz, Mendoza

La cadena Carrefour dijo que reducirá el ritmo de inversiones en el país
El beneficio se aplica en locales Carrefour adheridos y a través de la app MODO.

Cuánto hay que comprar para aprovechar el reintegro

Para alcanzar el tope de $20.000 de reintegro, hay que realizar una compra de $80.000, ya que la devolución es del 25%. Si dos personas tienen tarjetas Santander, pueden duplicar el beneficio y ahorrar hasta $40.000.

El reintegro se aplica únicamente los viernes, en locales adheridos y al pagar con Visa Santander a través de MODO. La promoción no es acumulable con otras ofertas y excluye ciertos productos. Es necesario vincular correctamente la cuenta bancaria en MODO antes de realizar la compra para que el reintegro se haga efectivo.

