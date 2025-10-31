Vuelve el reintegro del 25% en Carrefour: última semana para ahorrar $20.000 en tus compras con Santander

El supermercado Carrefour ofrece un reintegro del 25% en las compras realizadas los viernes con tarjetas Visa del Banco Santander, con un tope de $20.000 por usuario. La promoción se aplica en locales adheridos y también desde la app de MODO o la app de Santander, vigente hasta el 31 de octubre de 2025.
Para aprovechar el beneficio, es necesario vincular la cuenta bancaria a MODO y realizar el pago con la tarjeta Santander asociada. El reintegro se verá reflejado en la cuenta dentro de los 30 días posteriores a la compra, respetando las condiciones de exclusión, como electrodomésticos o carne vacuna.
Cómo acceder al reintegro y locales adheridos en Mendoza
El beneficio se aplica solamente abonando los días viernes con tarjetas Visa de crédito o débito Santander, a través de MODO. El ahorro se hará efectivo vía reintegro dentro de las 48 horas posteriores al consumo, siempre que la cuenta esté correctamente asociada.
En Mendoza, los locales adheridos donde se puede aprovechar la promoción son:
Cuánto hay que comprar para aprovechar el reintegro
Para alcanzar el tope de $20.000 de reintegro, hay que realizar una compra de $80.000, ya que la devolución es del 25%. Si dos personas tienen tarjetas Santander, pueden duplicar el beneficio y ahorrar hasta $40.000.
El reintegro se aplica únicamente los viernes, en locales adheridos y al pagar con Visa Santander a través de MODO. La promoción no es acumulable con otras ofertas y excluye ciertos productos. Es necesario vincular correctamente la cuenta bancaria en MODO antes de realizar la compra para que el reintegro se haga efectivo.