Vuelve el reintegro a supermercado Coto: qué días comprar para ahorrar $100.000

Los clientes de Banco Macro pueden acceder al reintegro del 30% en supermercados Coto, con un tope de devolución mensual de $25.000 por marca de tarjeta.
La promoción está disponible para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta, utilizando la App MODO o la App Macro, y se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.
El beneficio se aplica exclusivamente en compras presenciales en locales adheridos de Coto, todos los miércoles, y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra.
La propuesta del Banco Macro apunta a incentivar el uso de los medios de pago digitales a través de MODO. Para acceder al beneficio, el cliente debe realizar la compra con tarjetas de crédito Selecta Visa o Mastercard Macro, pagando con código QR desde la App MODO o la App Macro, los días miércoles.
El descuento del 30% se aplica sobre el total de la compra y tiene un tope máximo de $25.000 por mes y por marca de tarjeta. Es decir, una persona con ambas tarjetas Visa y Mastercard. El monto se acredita directamente en la cuenta de Banco Macro registrada en MODO.
El beneficio es válido únicamente para consumo personal o familiar y no aplica a compras online, telefónicas ni en cuotas. Además, ciertos productos están excluidos, como carnes, pollo, pescado, electrodomésticos, artículos de Precios Cuidados o Esenciales, y bebidas de determinadas bodegas y marcas.
Para alcanzar el tope de $25.000 de devolución mensual, es necesario realizar compras por aproximadamente $83.000 (ya que el 30% de ese monto equivale al reintegro máximo). Si una persona utiliza tanto Visa como Mastercard Macro Selecta, el ahorro puede duplicarse hasta $50.000 por mes.
En el caso de dos personas del mismo hogar que tengan tarjetas del Banco Macro, el beneficio se puede combinar y alcanzar un reintegro total de $100.000 mensuales. Aprovechando la promoción durante los cuatro meses de vigencia hasta febrero de 2026, una familia podría acumular hasta $400.000 de ahorro en compras en Coto.