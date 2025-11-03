Vuelve el reintegro a supermercado Coto: qué días comprar para ahorrar $100.000

Los clientes de Banco Macro pueden acceder al reintegro del 30% en supermercados Coto , con un tope de devolución mensual de $25.000 por marca de tarjeta .

La promoción está disponible para quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard Macro Selecta , utilizando la App MODO o la App Macro , y se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.

El beneficio se aplica exclusivamente en compras presenciales en locales adheridos de Coto , todos los miércoles , y se acredita dentro de los 30 días posteriores a la compra .

La propuesta del Banco Macro apunta a incentivar el uso de los medios de pago digitales a través de MODO . Para acceder al beneficio, el cliente debe realizar la compra con tarjetas de crédito Selecta Visa o Mastercard Macro , pagando con código QR desde la App MODO o la App Macro, los días miércoles .

El descuento del 30% se aplica sobre el total de la compra y tiene un tope máximo de $25.000 por mes y por marca de tarjeta . Es decir, una persona con ambas tarjetas Visa y Mastercard. El monto se acredita directamente en la cuenta de Banco Macro registrada en MODO.

Los clientes Macro Selecta pueden ahorrar hasta $100.000 mensuales comprando en Coto con sus tarjetas Visa y Mastercard.

El beneficio es válido únicamente para consumo personal o familiar y no aplica a compras online, telefónicas ni en cuotas. Además, ciertos productos están excluidos, como carnes, pollo, pescado, electrodomésticos, artículos de Precios Cuidados o Esenciales, y bebidas de determinadas bodegas y marcas.

Cuánto hay que gastar para obtener el máximo reintegro y cómo alcanzar los $100.000

Para alcanzar el tope de $25.000 de devolución mensual, es necesario realizar compras por aproximadamente $83.000 (ya que el 30% de ese monto equivale al reintegro máximo). Si una persona utiliza tanto Visa como Mastercard Macro Selecta, el ahorro puede duplicarse hasta $50.000 por mes.

Carrito supermercado La promoción se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 en sucursales físicas adheridas.

En el caso de dos personas del mismo hogar que tengan tarjetas del Banco Macro, el beneficio se puede combinar y alcanzar un reintegro total de $100.000 mensuales. Aprovechando la promoción durante los cuatro meses de vigencia hasta febrero de 2026, una familia podría acumular hasta $400.000 de ahorro en compras en Coto.