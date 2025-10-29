Cuatro días de descanso: cuándo es el próximo feriado en noviembre 2025

En el mes entrante se llevará a cabo un nuevo finde XL para disfrutar al máximo. El sector turístico se frota las manos y comienza a ofrecer paquetes inigualables.

El 2025 se encamina a su recta final y muchos argentinos ya miran el calendario para aprovechar uno de los últimos fin de semana largo del año. Noviembre traerá una oportunidad ideal para descansar o planificar una escapada antes del cierre de las actividades anuales.

De acuerdo con la información oficial publicada por el Gobierno nacional en argentina.gob.ar, el mes 11 contará con cuatro días consecutivos de descanso, resultado de la combinación de un feriado trasladado y un día no laborable con fines turísticos. En tanto, se viene un finde XL para escapar sí o sí.

Este período genera gran expectativa entre los trabajadores y el sector ligado al turismo, ya que los fines de semana largos suelen impulsar la economía local, especialmente en destinos de escapadas cortas, y permiten una pausa antes del cierre del ciclo laboral y escolar.

Cuándo es el próximo finde XL para despejarse Según el cronograma oficial, el viernes 21 de noviembre de 2025 será un día no laborable con fines turísticos, también conocido como “puente”. En tanto, el lunes 24 de noviembre se trasladará a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, originalmente prevista para el jueves 20.

De esta manera, se conforma un fin de semana extra largo que incluirá el viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de noviembre, marcando el último descanso extendido del año.