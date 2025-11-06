Batalla campal entre madres en el patio de una escuela de Buenos Aires: empujones, golpes y corridas

Ocurrió en la localidad de José C. Paz. Todo comenzó por una discusión entre alumnas, que derivó en una pelea entre madres.

En la Escuela Secundaria Nº 14 de José C. Paz, Buenos Aires, dos alumnas iniciaron una discusión que terminó en una violenta pelea. La situación fue escalando hasta convertirse en una batalla campal, en la que participaron varias madres.

El hecho ocurrió este jueves por la mañana y quedo registrado en un video que circuló en las redes sociales. De esta manera, el establecimiento educativo en el barrio Frino fue noticia nacional y viral en distintas plataformas.

El clip es una prueba de la agresión que se presenció en la mencionada escuela. Primero dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o se alejan para no quedar en medio. Luego, una mujer —señalada como la madre de una de las alumnas— comenzó a forcejear con otra, lo que desató una batalla campal.

El tumulto se hizo cada vez más grande, con empujones, golpes y corridas frente a los alumnos que registraban la escena con sus teléfonos. Se observó además a varias mujeres que se tiraban del pelo entre sí, con los docentes y directivos intentando separarlas.

Al lugar arribó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. Personal de salud también se presentó para asistir a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas.