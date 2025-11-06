6 de noviembre de 2025 - 23:31

Batalla campal entre madres en el patio de una escuela de Buenos Aires: empujones, golpes y corridas

Ocurrió en la localidad de José C. Paz. Todo comenzó por una discusión entre alumnas, que derivó en una pelea entre madres.

Batalla campal de madres dentro de una escuela de José C. Paz.

Batalla campal de madres dentro de una escuela de José C. Paz.

Foto:

redes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En la Escuela Secundaria Nº 14 de José C. Paz, Buenos Aires, dos alumnas iniciaron una discusión que terminó en una violenta pelea. La situación fue escalando hasta convertirse en una batalla campal, en la que participaron varias madres.

Leé además

Sorteo Quiniela de Mendoza. Foto ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 6 de noviembre

Por Redacción Sociedad
En Mendoza, acceder a una atención adecuada, a tiempo e integral para personas con discapacidad se ha vuelto un desafío cada vez más complejo

Crisis en la atención a la discapacidad: los especialistas que más faltan en Mendoza y por qué preocupa

Por Verónica De Vita

El hecho ocurrió este jueves por la mañana y quedo registrado en un video que circuló en las redes sociales. De esta manera, el establecimiento educativo en el barrio Frino fue noticia nacional y viral en distintas plataformas.

El clip es una prueba de la agresión que se presenció en la mencionada escuela. Primero dos estudiantes se enfrentan a golpes mientras otros chicos intentan intervenir o se alejan para no quedar en medio. Luego, una mujer —señalada como la madre de una de las alumnas— comenzó a forcejear con otra, lo que desató una batalla campal.

Embed

El tumulto se hizo cada vez más grande, con empujones, golpes y corridas frente a los alumnos que registraban la escena con sus teléfonos. Se observó además a varias mujeres que se tiraban del pelo entre sí, con los docentes y directivos intentando separarlas.

Al lugar arribó personal de la Patrulla Urbana y el servicio de emergencias para descomprimir la situación violenta. Personal de salud también se presentó para asistir a las personas que presentaban golpes y crisis nerviosas.

En ese marco, desde la dirección del establecimiento confirmaron que el incidente se originó por una disputa previa entre dos alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Segundo rescate de cóndor andino en la semana. Se destaca la importancia del aviso ciudadano para la protección de la fauna nativa.

Un cóndor andino fue rescatado en la zona de Valle Grande

Por Redacción Sociedad
en aconcagua radio, denuncian graves problemas edilicios en la escuela de bellas artes

En Aconcagua Radio, denuncian graves problemas edilicios en la Escuela de Bellas Artes

Por Redacción
El paso a Chile está cerrado para todo tipo de vehículos

El Paso Cristo Redentor continuará cerrado hasta el viernes por mal tiempo en alta montaña

Por Redacción Sociedad
Para este viernes se espera que la temperatura comience a subir.

Seguirán las tormentas con caída de granizo en Mendoza este viernes: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad