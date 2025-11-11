11 de noviembre de 2025 - 12:08

Ganó 8 a 0 con su equipo, se fue al río con su novia y murió ahogado: el trágico final de una joven promesa de Vélez

Dilan González murió ahogado en el río Paraná luego de ingresar al agua junto a un amigo y su novia. Tenía 17 años y había firmado un contrato con Vélez Sarsfield para continuar su carrera profesional en Buenos Aires.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un joven futbolista misionero de 17 años, identificado como Dilan González, murió ahogado en el río Paraná este domingo por la tarde, luego de ingresar al agua junto a un amigo y su novia en la zona de Villa Cabello, en la ciudad de Posadas.

Según confirmaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió cerca de la avenida Julio Piró y Centenario, alrededor de las 18:30, cuando el jugador se metió al río y no volvió a salir.

Inmediatamente se dio aviso a las autoridades, y durante la noche se montó un operativo especial de búsqueda encabezado por Prefectura Naval Argentina (PNA). Las tareas se retomaron al amanecer, y finalmente, cerca de las 6:30 del lunes, una patrulla fluvial halló y recuperó el cuerpo del joven.

González se desempeñaba en el club Bartolomé Mitre de Posadas y había sido titular horas antes en la goleada 8-0 sobre Santa Ana, por la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Posadeña.

Además, había tenido participación en el Torneo Federal A, donde Mitre fue eliminado en la segunda etapa de la Reválida ante Costa Brava de General Pico.

El joven ya había firmado un contrato con Vélez Sarsfield para continuar su carrera profesional en Buenos Aires y sumarse al club de la Liga Profesional, donde se preparaba para incorporarse próximamente.

