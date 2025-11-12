12 de noviembre de 2025 - 12:05

Detuvieron en Santa Cruz a un hombre acusado de matar de 5 puñaladas a su primo en Guaymallén

Se trata del prófugo Antonio Corzo Gofré, quien tenía pedido de captura nacional e internacional y era buscado porque habría dado muerte a Francisco Sanz Corzo en febrero pasado .

Antonio Corzo Jofré fue detenido en Santa Cruz. Gentileza Policía de Santa Cruz.&nbsp;

Antonio Corzo Jofré fue detenido en Santa Cruz. Gentileza Policía de Santa Cruz. 

A pedido de la Fiscalía de Homicidios de Mendoza personal policial de Santa Cruz detuvo en esa provincia a un mendocino que tenía pedido de captura nacional e internacional por ser el sospechoso de haber asesinado a su primo de 5 puñaladas en febrero pasado en Guaymallén

Esta mañana, personal de la División de Investigaciones (DDI) Puerto Deseado, dependiente del Departamento Delito Organizado Zona Norte, realizó un importante operativo que culminó con la detención de Antonio Corzo Jofré (40).

El procedimiento se concretó alrededor de las 7, en una vivienda ubicada en la intersección de Monseñor Alemán y Provincias Unidas, luego de un trabajo conjunto y coordinado con la División Homicidios de Mendoza y bajo las directivas del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Puerto Deseado.

Los efectivos de la DDI Puerto Deseado realizaron tareas tendientes a dar con su paradero en distintos puntos de la ciudad, logrando ubicar al sospechoso en una vivienda donde se ocultaba desde hacía varios días.

Una vez obtenida la orden judicial correspondiente, efectivos de la DDI, junto a personal de Fuerzas Especiales Zona Norte y la División Comisaría Local, irrumpieron en el lugar sin incidentes y detuvieron al prófugo.

El operativo fue supervisado por el Jefe del Departamento Delito Organizado Zona Norte, Comisario Mayor Pablo Daniel Méndez, en coordinación con la División Homicidios de Mendoza, quienes mantuvieron comunicación permanente durante la medida.

El detenido fue trasladado a la División Comisaría Puerto Deseado, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente y de las autoridades judiciales mendocinas, previa certificación médica de rigor.

En los próximos días se prevé el inicio de los trámites judiciales correspondientes para su traslado a la provincia de Mendoza.

Muerte a puñaladas

Según los investigadores, el 1 de febrero de 2025, cerca de las 16,25, Antonio Corzo Jofré y otro hombre que no ha sido identificado por ahora, llegaron a bordo de una moto Bajaj, a la esquina de calle San Lorenzo y de Fournier de Guaymallén e interceptaron a Francisco Sanz Corzo (29).

Entonces Corzo Jofré, quien habría asestado cinco puñaladas en el cuello y en los brazos a Francisco Sanz Corzo (29), dejándolo gravemente herido.

Luego Corzo Jofré abordó nuevamente la moto en la que lo esperaba el conductor de la moto y se dieron a la fuga, mientras que Sanz Corzo caminó por la calle Fournier hasta Sarmiento, donde finalmente cayó muerto en un cañaveral.

