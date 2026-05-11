Una jubilada atropelló a un niño tras salir del garaje y terminó con su auto sobre una camioneta

Una jubilada de 91 años protagonizó un choque que dejó a un niño herido y una impactante imagen de dos vehículos superpuestos que atrajo la atención de todos los vecinos de la ciudad de Rosario.
El siniestro ocurrió este lunes en la zona norte de la ciudad de Rosario. Afortunadamente el niño se encuentra en buen estado.
Una jubilada de 91 años protagonizó un choque que dejó a un niño herido y una impactante imagen de dos vehículos superpuestos que atrajo la atención de todos los vecinos de la ciudad de Rosario.
El accidente se desencadenó cuando la jubilada intentaba sacar su Renault Symbol de la cochera de su casa realizando una maniobra de reversa. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo cruzó toda la calzada sin detenerse.
Las primeras hipótesis sugieren que el acelerador podría haberse trabado o que la conductora confundió los pedales, acelerando a fondo en lugar de frenar.
En ese trayecto descontrolado, el auto embistió a una familia que circulaba en bicicleta por la calle Buchanán. Facundo, un niño de 9 años, fue alcanzado por el vehículo y sufrió un traumatismo en la pierna izquierda.
Fue asistido rápidamente por una ambulancia del SIES y trasladado al Hospital de Niños de Zona Norte, donde los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
Sin embargo, el recorrido del Renault Symbol no terminó tras el impacto con el menor. El auto continuó su marcha atrás hasta colisionar con una Renault Kangoo perteneciente a una empresa de publicidad que se encontraba estacionada y sin ocupantes.
Según relataron testigos presenciales, la mujer no dejó de acelerar, lo que provocó que el utilitario volcara y el auto de la jubilada terminara montado perpendicularmente encima de la camioneta.
El dueño de la camioneta se había bajado momentos antes para realizar un trámite, lo que evitó que resultara herido en el impacto. Actualmente, las autoridades trabajan en el lugar para precisar las circunstancias exactas de este siniestro que, pese a su espectacularidad, no dejó víctimas de gravedad.