Marcos Galperin generó repudio en redes tras burlarse de una jubilada que no llega a fin de mes

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre y el hombre más rico de la Argentina, protagonizó un nuevo escándalo al burlarse de un video de una jubilada que afirmaba no llegar a fin de mes ante su situación económica actual.

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El empresario utilizó su cuenta en la red social X para reaccionar con un emoji de carcajada ante un video donde una jubilada relataba, con angustia, que su haber mensual no le permite cubrir sus necesidades básicas ni comprar sus remedios.

En las imágenes que motivaron la burla, la mujer explicaba a una cronista: “Mi noticia es que, como jubilada, no puedo vivir” . La señora detalló que, debido a que le quitaron beneficios en medicamentos, ahora debe pagarlos de su bolsillo y no le alcanza el dinero, viéndose obligada a pedir ayuda a sus hijos.

El video fue originalmente compartido por un usuario de ultraderecha con la frase despectiva “Kukismo en estado puro”, comentario que Galperin avaló con su risa virtual.

Esta actitud desató una ola de críticas entre los usuarios. Entre las voces de repudio destacó la del streamer Martín “Coscu” Pérez Disalvo, quien cuestionó cómo la persona más rica del país podía reírse de alguien que no tiene para sus remedios.

La polémica expone una profunda contradicción en el perfil del empresario, quien suele denostar la intervención estatal. Sin embargo, los registros indican que Mercado Libre recibe subsidios del Estado argentino por cerca de 100 millones de dólares anuales bajo el régimen de economía del conocimiento.

Solo en los primeros nueve meses de 2023, la firma reportó un beneficio fiscal de 84 millones de dólares en impuestos y contribuciones a la seguridad social.

Este episodio no fue leído como un hecho aislado, sino como una muestra brutal de desconexión por parte de un miembro clave del exclusivo Foro Llao Llao.