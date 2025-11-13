Detuvieron en Las Heras a un joven que era buscado por al menos tres robos de motos

Se trata de un hombre de 27 años que para los investigadores formaba parte de una banda que fue desactivada.

Un joven de 27 años, identificado por las autoridades como uno de los últimos integrantes de una banda dedicada al robo de motos en la zona del barrio San Martín, fue detenido este miércoles en Las Heras por personal de la División Sustracción de Automotores (DSA) y la Subcomisaría Sánchez.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 13.30, cuando los efectivos detectaron a B. M., de 27 años, caminando por las inmediaciones de las calles Los Fresnos y Perón. Al recibir la voz de alto, intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y reducido tras una breve persecución.

El detenido —con domicilio en Ciudad— registraba varios pedidos de captura emitidos por la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, a cargo del fiscal Ezequiel Morando.

Según se informó oficialmente, se lo investiga por su presunta participación en múltiples robos de motocicletas, muchos de ellos cometidos en la zona norte del Gran Mendoza, y en algunos casos con uso de armas de fuego.

Fuentes policiales indicaron que el joven formaba parte de un grupo delictivo que operaba en distintos sectores del Gran Mendoza y que había sido desarticulado en procedimientos realizados durante el último año. Según la investigación, esté detenido era el último prófugo de esa organización, vinculada a hechos de violencia ocurridos incluso en la Ciudad de Mendoza.