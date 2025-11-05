Honda Navi 110: precio actualizado de noviembre 2025

La Honda Navi 110 , una de las motos urbanas más populares de Argentina , mantiene en noviembre de 2025 el mismo precio que el mes anterior: $3.367.000 , según la lista oficial de Honda Motor de Argentina . Compacta, liviana y económica, la Navi se consolida como una opción ideal para quienes buscan movilidad ágil y bajo consumo en la ciudad.

Con su estética moderna y dimensiones reducidas, la Honda Navi se adapta perfectamente al uso diario.

Su diseño recuerda a una mini moto con espíritu de scooter, pero con la postura y la estructura de una moto tradicional.

Equipa un motor monocilíndrico de 109 cc , 4 tiempos y refrigerado por aire , con arranque eléctrico y a pedal .

La transmisión automática tipo V-Matic simplifica la conducción y elimina el uso de marchas, lo que la hace ideal para quienes se inician en el manejo.

Comodidad y detalles funcionales

Uno de los elementos más destacados de la Navi es su baúl con cerradura, ubicado debajo del logo frontal, pensado para guardar objetos personales con seguridad.

Con un peso total de 104 kg y una altura de asiento de 762 mm, ofrece una posición de manejo cómoda y accesible para todo tipo de usuario.

Su tanque de 3,5 litros brinda una autonomía suficiente para recorridos urbanos, mientras que los neumáticos de 12 pulgadas adelante y 10 atrás aseguran buena estabilidad y maniobrabilidad incluso en calles con irregularidades.

Ficha técnica – Honda Navi 110 (2025)

Motor: monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigerado por aire

Cilindrada: 109 cc

Transmisión: automática V-Matic

Arranque: eléctrico y a pedal

Tanque: 3,5 litros

Peso: 104 kg

Altura del asiento: 762 mm

Neumático delantero: 90/90-12

Neumático trasero: 90/100-10

Dimensiones: 1.808 mm (largo) x 748 mm (ancho) x 1.039 mm (alto)

La Honda Navi es una de las motos más vendidas en el segmento de entrada, junto con la Wave 110S. Su bajo mantenimiento, consumo reducido y facilidad de uso la convierten en una alternativa muy buscada en 2025, especialmente por jóvenes y trabajadores urbanos.

