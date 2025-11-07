7 de noviembre de 2025 - 10:04

Honda XR190L: precio actualizado de noviembre 2025

Motos. La trail japonesa de Honda mantiene su valor estable y sigue siendo una de las más completas para ciudad y ruta.

Por Andrés Aguilera

La Honda XR 190L, una de las motos dual sport más vendidas en Argentina, mantiene en noviembre de 2025 su precio oficial en $6.761.000, según la lista publicada por Honda Motor de Argentina. Versátil, resistente y eficiente, este modelo combina rendimiento urbano con prestaciones off-road, lo que la convierte en una moto ideal para quienes buscan un vehículo confiable.

Diseño y confort para todo tipo de terreno

La XR 190L conserva el ADN clásico de la familia XR, con una estética robusta y un diseño funcional pensado para la libertad de movimiento.

image

Su posición de manejo erguida ofrece comodidad en trayectos largos y un control seguro tanto en asfalto como en caminos rurales.

El tanque de 12 litros brinda buena autonomía, mientras que las gráficas renovadas y su carrocería angulosa le otorgan una imagen moderna sin perder la identidad aventurera que caracteriza a Honda.

Motor y rendimiento confiable

Equipada con un motor monocilíndrico de 184,4 cc, refrigerado por aire e inyección electrónica PGM-FI, la Honda XR 190L entrega 15,6 CV a 8.500 rpm y 15,7 Nm de torque a 6.000 rpm.

Este conjunto garantiza una aceleración progresiva y un consumo eficiente, ideal tanto para la ciudad como para caminos de tierra.

La transmisión manual de 5 velocidades responde con suavidad, mientras que el embrague liviano facilita las maniobras en tránsito urbano.

Suspensión, chasis y frenos

El chasis tipo cuna semidoble de acero le otorga rigidez y equilibrio, permitiendo una conducción firme en terrenos irregulares.

Las suspensiones de largo recorrido —horquilla telescópica de 180 mm y monoamortiguador Pro-Link trasero— absorben eficazmente baches y desniveles.

En materia de frenos, incorpora disco delantero de 240 mm con pinza doble pistón y tambor trasero de 110 mm, logrando un frenado seguro y progresivo.

image

Los neumáticos mixtos, con llanta delantera de 19” y trasera de 17”, ofrecen un agarre confiable tanto en ciudad como fuera del asfalto.

Comodidad y equipamiento

Con un asiento de 825 mm de altura y peso total de 133 kg, la XR 190L brinda una postura cómoda y dominante, adecuada para todo tipo de usuario.

El panel digital incluye velocímetro, odómetro, reloj e indicador de combustible, combinando practicidad y simpleza.

Datos Honda XR 190L

  • Precio: $6.761.000

  • Motor: 184,4 cc, inyección PGM-FI

  • Caja: manual de 5 velocidades

  • Chasis: cuna semidoble en acero

  • Frenos: disco delantero / tambor trasero

  • Tanque: 12 litros

  • Peso: 133 kg

Con autonomía destacada, mecánica confiable y confort de manejo superior, la Honda XR 190L 2025 reafirma su liderazgo entre las motos duales más equilibradas del mercado argentino.

