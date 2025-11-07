Honda XR190L: precio actualizado de noviembre 2025

La dual sport más vendidas en Argentina, mantiene en Honda XR 190L, una de las motos su precio oficial en noviembre de 2025 $6.761.000, según la lista publicada por . Versátil, resistente y eficiente, este modelo combina Honda Motor de Argentina rendimiento urbano con prestaciones off-road, lo que la convierte en una moto ideal para quienes buscan un vehículo confiable.
Diseño y confort para todo tipo de terreno
La
XR 190L conserva el ADN clásico de la familia XR, con una estética robusta y un diseño funcional pensado para la libertad de movimiento.
image
Su posición de manejo erguida ofrece comodidad en trayectos largos y un control seguro tanto en
asfalto como en caminos rurales.
El
tanque de 12 litros brinda buena autonomía, mientras que las gráficas renovadas y su carrocería angulosa le otorgan una imagen moderna sin perder la identidad aventurera que caracteriza a Honda.
Motor y rendimiento confiable
Equipada con un motor monocilíndrico de 184,4 cc, refrigerado por aire e inyección electrónica PGM-FI, la Honda XR 190L entrega 15,6 CV a 8.500 rpm y 15,7 Nm de torque a 6.000 rpm.
Este conjunto garantiza una
aceleración progresiva y un consumo eficiente, ideal tanto para la ciudad como para caminos de tierra.
La
transmisión manual de 5 velocidades responde con suavidad, mientras que el embrague liviano facilita las maniobras en tránsito urbano. Suspensión, chasis y frenos
El
chasis tipo cuna semidoble de acero le otorga rigidez y equilibrio, permitiendo una conducción firme en terrenos irregulares.
Las suspensiones de largo recorrido —
horquilla telescópica de 180 mm y monoamortiguador Pro-Link trasero— absorben eficazmente baches y desniveles.
En materia de frenos, incorpora disco delantero de 240 mm con pinza doble pistón y
tambor trasero de 110 mm, logrando un frenado seguro y progresivo.
image
Los
neumáticos mixtos, con llanta delantera de 19” y trasera de 17”, ofrecen un agarre confiable tanto en ciudad como fuera del asfalto. Comodidad y equipamiento
Con un asiento de 825 mm de altura y peso total de 133 kg, la
XR 190L brinda una postura cómoda y dominante, adecuada para todo tipo de usuario.
El
panel digital incluye velocímetro, odómetro, reloj e indicador de combustible, combinando practicidad y simpleza. Datos Honda XR 190L Precio: $6.761.000
Motor: 184,4 cc, inyección PGM-FI
Caja: manual de 5 velocidades
Chasis: cuna semidoble en acero
Frenos: disco delantero / tambor trasero
Tanque: 12 litros
Peso: 133 kg
Con autonomía destacada, mecánica confiable y confort de manejo superior, la
Honda XR 190L 2025 reafirma su liderazgo entre las duales más equilibradas del mercado argentino. motos