Una de las motos más populares de Honda conserva sus precios estables y sigue siendo una opción accesible.

La Honda Wave 110S, una de las motos más vendidas en Argentina, mantiene en noviembre de 2025 los mismos valores que el mes anterior. Con precio de $3.294.200 para la versión con frenos a tambor y $3.865.000 para la de freno a disco, el modelo reafirma su lugar como una de las opciones más económicas y confiables del mercado.

Características principales de la Honda Wave 110S Diseñada para la movilidad urbana, la Honda Wave 110S combina bajo consumo, maniobrabilidad y facilidad de conducción.

Equipa un motor monocilíndrico de 109 cc, 4 velocidades y arranque eléctrico, ideal para el uso diario en ciudad.

Honda confirmó el nuevo precio de la Wave 100S (3) Con un peso total de 101 kg y una altura de asiento de 763 mm, resulta práctica tanto para conductores experimentados como para principiantes.

En 2025, el modelo se mantiene sin cambios estéticos relevantes, aunque con mejoras continuas en calidad y durabilidad, una tendencia marcada en la línea Honda.

Ficha técnica completa Motor: Tipo: monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas, refrigerado por aire

Cilindrada: 109 cc

Relación de compresión: 9.0:1

Alimentación: carburador

Arranque: eléctrico Transmisión: Tipo: por cadena

Velocidades: 4 marchas Frenos y suspensión: Opciones: frenos a tambor o freno a disco

Suspensión delantera: horquilla telescópica (recorrido de 81 mm)

Suspensión trasera: doble amortiguador hidráulico (recorrido de 81 mm) Dimensiones y peso: Largo: 1.898 mm | Ancho: 702 mm | Alto: 1.086 mm

Distancia entre ejes: 1.227 mm

Peso: 101 kg Neumáticos: Delantero: 70/90-17

Trasero: 80/90-17 Honda confirmó el nuevo precio de la Wave 100S (2) Consumo, autonomía y comodidad Con un tanque de 3,7 litros, la Honda Wave 110S ofrece excelente autonomía y bajo costo de mantenimiento. Su suspensión doble y posición de manejo relajada la hacen una de las motos más cómodas para el tránsito urbano argentino. Datos clave Honda Wave 110S Precio: $3.294.200 (tambor) / $3.865.000 (disco)

Motor: 109 cc, 4 velocidades

Tanque: 3,7 litros

Arranque: eléctrico

Peso: 101 kg

Origen: Brasil