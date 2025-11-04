Honda confirmó el nuevo precio de la Wave 100S

La mantiene en Honda Wave 110S, una de las motos más vendidas en Argentina, noviembre de 2025 los mismos valores que el mes anterior. Con precio de $3.294.200 para la versión con frenos a tambor y $3.865.000 para la de freno a disco, el modelo reafirma su lugar como una de las opciones más económicas y confiables del mercado.
Características principales de la Honda Wave 110S
Diseñada para la
movilidad urbana, la Honda Wave 110S combina bajo consumo, maniobrabilidad y facilidad de conducción.
Equipa un
motor monocilíndrico de 109 cc, 4 velocidades y arranque eléctrico, ideal para el uso diario en ciudad.
Con un peso total de
101 kg y una altura de asiento de 763 mm, resulta práctica tanto para conductores experimentados como para principiantes.
En 2025, el modelo se mantiene sin cambios estéticos relevantes, aunque con mejoras continuas en
calidad y durabilidad, una tendencia marcada en la línea Honda.
Ficha técnica completa
Motor:
Tipo: monocilíndrico, 4 tiempos, OHC, 2 válvulas, refrigerado por aire
Cilindrada: 109 cc
Relación de compresión: 9.0:1
Alimentación: carburador
Arranque: eléctrico
Transmisión:
Tipo: por cadena
Velocidades: 4 marchas
Frenos y suspensión:
Opciones: frenos a tambor o freno a disco
Suspensión delantera: horquilla telescópica (recorrido de 81 mm)
Suspensión trasera: doble amortiguador hidráulico (recorrido de 81 mm)
Dimensiones y peso:
Neumáticos:
Delantero: 70/90-17
Trasero: 80/90-17
Consumo, autonomía y comodidad
Con un tanque de
3,7 litros, la Honda Wave 110S ofrece excelente autonomía y bajo costo de mantenimiento.
Su
suspensión doble y posición de manejo relajada la hacen una de las motos más cómodas para el tránsito urbano argentino. Datos clave Honda Wave 110S