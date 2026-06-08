Autos: Dónde y cuándo Stellantis dictará experiencias de manejo

Junto a Lorenzo Automotores, Stellantis brindará experiencias de manejo en diversos modelos de autos tanto en rutas como fuera de ellas. Cómo participar.

Mendoza recibirá entre el 10 y el 12 de junio una nueva edición de las Academies, las jornadas de conducción organizadas por Stellantis que permiten a clientes e interesados probar distintos modelos de sus marcas de autos en condiciones especialmente diseñadas para evaluar su desempeño.

La propuesta, organizada por Lorenzo Automotores, combinará actividades teóricas y prácticas, con experiencias tanto en el asfalto como fuera de ruta. Los participantes podrán conducir vehículos de Jeep, Ram, Fiat y Abarth en circuitos preparados para poner a prueba aspectos vinculados a la seguridad, la tecnología y las prestaciones de cada modelo.

Las pruebas on road se desarrollarán en el autódromo General San Martín e incluirán maniobras de alta exigencia como el test del alce, slalom con frenada, frenado de emergencia sobre superficie mojada, frenado en curva y vueltas cronometradas. Estas actividades permitirán experimentar distintas situaciones de conducción en un entorno controlado.

Por su parte, los recorridos off road estarán orientados a demostrar las capacidades de los autos en terrenos complejos. Los asistentes enfrentarán desafíos de tracción, ascensos y ejercicios de rescate. En este espacio habrá un circuito integral diseñado para exhibir la robustez y versatilidad de los modelos, especialmente aquellos vinculados al segmento de las pick-ups y los vehículos todoterreno.

La iniciativa forma parte de una serie de encuentros que Stellantis desarrolla en distintos puntos del país con el objetivo de acercar a los usuarios a una experiencia de manejo más completa y permitirles conocer en profundidad el comportamiento de los vehículos en diferentes escenarios.

Despliegue de marcas y modelos Las jornadas contarán con un importante despliegue de las firmas del grupo: RAM: Los asistentes participarán con modelos como Rampage, Dakota y 1500, además de poder probar unidades específicas como Rampage Rebel y RAM 2500.

Los asistentes participarán con modelos como Rampage, Dakota y 1500, además de poder probar unidades específicas como Rampage Rebel y RAM 2500. Jeep: Destacará su prestigiosa gama de SUVs y vehículos icónicos como Wrangler (en versiones de 3 y 5 puertas) y Gladiator, los cuales tomarán protagonismo en el circuito fuera de pista.

Destacará su prestigiosa gama de SUVs y vehículos icónicos como Wrangler (en versiones de 3 y 5 puertas) y Gladiator, los cuales tomarán protagonismo en el circuito fuera de pista. Abarth: Ofrecerá una experiencia puramente orientada a la performance deportiva con los modelos Pulse y Fastback. Estas iniciativas forman parte de la estrategia continua de Stellantis de acercar sus marcas a clientes actuales y potenciales a través de experiencias diferenciales. De esta manera, la compañía buscará combinar aprendizaje, emoción y un contacto directo con los productos en entornos reales de uso. Fechas clave 9 de junio: PEUGEOT DRIVING EXPERIENCE| Detalles y registro

10 de junio: JEEP ACADEMY ON ROAD | Detalles y registro

11 de junio: RAM PERFOMANCE DRIVE | Detalles y registro

12 de junio: ABARTH RACER'S ACADEMY | Detalles y registro