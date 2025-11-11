Zanella ZB 110: precio actualizado en noviembre 2025

La Zanella ZB 110 , una de las motos más elegidas por su precio accesible y confiabilidad , mantiene en noviembre de 2025 los mismos valores oficiales informados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) . Este modelo, fabricado en el país, se destaca por su bajo consumo, simplicidad mecánica y equipamiento urbano básico.

Estas opciones confirman a la ZB 110 como una de las motos más convenientes en su segmento, combinando economía, ligereza y practicidad .

Zanella ZB 110 Base: $1.398.000 – versión más económica, con equipamiento esencial y llantas de rayos.

La ZB 110 utiliza un motor monocilíndrico de 107 cc , 4 tiempos , con arranque eléctrico y a pedal . Entrega una potencia de entre 6,5 y 6,7 HP , suficiente para desplazamientos urbanos con eficiencia.

El sistema de transmisión semiautomática de 4 velocidades, con embrague centrífugo, la hace fácil de manejar incluso para conductores sin experiencia.

Su bajo consumo promedio , cercano a 40 km por litro , la posiciona como una opción ideal frente al aumento del combustible en 2025.

Equipamiento y seguridad

Las versiones más completas de la ZB 110 incluyen iluminación LED, puerto USB, tablero digital y asiento doble antideslizante. Además, cuentan con espacio de guardado bajo el asiento y batería de gel libre de mantenimiento.

En materia de seguridad, ofrece freno delantero a disco (en versiones RT y Full), trasero a tambor, suspensión telescópica delantera, doble amortiguador trasero y reflectores laterales que mejoran la visibilidad nocturna.

Una moto simple y confiable

Fabricada en Argentina por Zanella, la ZB 110 es una de las motos más populares en el mercado nacional gracias a su mantenimiento económico, durabilidad y costos operativos bajos.

Su diseño compacto y resistente la hacen ideal para el uso urbano diario, tanto para movilidad personal como para tareas de reparto.

Datos Zanella ZB 110