Zanella ZB 110: precio actualizado en noviembre 2025

La Zanella ZB 110, una de las motos más elegidas por su precio accesible y confiabilidad, mantiene en noviembre de 2025 los mismos valores oficiales informados por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Este modelo, fabricado en el país, se destaca por su bajo consumo, simplicidad mecánica y equipamiento urbano básico.
Precios actualizados de la Zanella ZB 110 en noviembre 2025
Zanella ZB 110 Base: $1.398.000 – versión más económica, con equipamiento esencial y llantas de rayos.
Zanella ZB 110 Full: $1.948.000 – agrega luces LED, puerto USB y llantas de aleación.
Estas opciones confirman a la ZB 110 como una de las motos más convenientes en su segmento, combinando economía, ligereza y practicidad.
Motor y rendimiento urbano
La ZB 110 utiliza un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, con arranque eléctrico y a pedal. Entrega una potencia de entre 6,5 y 6,7 HP, suficiente para desplazamientos urbanos con eficiencia.
El sistema de transmisión semiautomática de 4 velocidades, con embrague centrífugo, la hace fácil de manejar incluso para conductores sin experiencia.
Su bajo consumo promedio, cercano a 40 km por litro, la posiciona como una opción ideal frente al aumento del combustible en 2025.
Equipamiento y seguridad
Las versiones más completas de la ZB 110 incluyen iluminación LED, puerto USB, tablero digital y asiento doble antideslizante. Además, cuentan con espacio de guardado bajo el asiento y batería de gel libre de mantenimiento.
En materia de seguridad, ofrece freno delantero a disco (en versiones RT y Full), trasero a tambor, suspensión telescópica delantera, doble amortiguador trasero y reflectores laterales que mejoran la visibilidad nocturna.
Una moto simple y confiable
Fabricada en Argentina por Zanella, la ZB 110 es una de las motos más populares en el mercado nacional gracias a su mantenimiento económico, durabilidad y costos operativos bajos.
Su diseño compacto y resistente la hacen ideal para el uso urbano diario, tanto para movilidad personal como para tareas de reparto.
Datos Zanella ZB 110
Precio: desde $1.398.000
Motor: 107 cc, 4 tiempos, 6.5 HP
Caja: 4 velocidades semiautomática
Consumo: 40 km/l aprox.
Frenos: disco delantero / tambor trasero
Equipamiento: LED, USB, tablero digital (según versión)