10 de noviembre de 2025 - 13:57

Peugeot 2008: el precio del SUV compacto que conquista Argentina en noviembre 2025

El Peugeot 2008 se mantiene como uno de los autos más buscados en Argentina. Con diseño renovado y gran equipamiento, combina estilo, tecnología y confort.

Por Ignacio Alvarado

Fabricado por Peugeot para el mercado de Argentina, el auto ofrece una experiencia de conducción ágil y confortable. Su motor T200 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm de torque, junto con la transmisión CVT de siete marchas, garantizan eficiencia y rendimiento tanto en ciudad como en ruta.

El Peugeot 2008 se destaca además por su interior sofisticado, con tablero digital y pantalla HD de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Estas características lo posicionan entre los autos con mejor relación precio-tecnología de Argentina.

Con un diseño renovado y equipamiento mejorado, Peugeot busca mantener a este auto entre los más vendidos, apostando por la combinación perfecta entre estilo y funcionalidad.

Precio del Peugeot 2008 en noviembre 2025

  • Peugeot 2008 Active: $41.340.000

  • Peugeot 2008 Allure: $45.290.000

  • Peugeot 2008 GT: $49.450.000

Estos valores mantienen al Peugeot 2008 como uno de los autos con mejor precio dentro de su categoría en Argentina, especialmente por su nivel de equipamiento y calidad general.

Características del Peugeot 2008

El Peugeot 2008 luce un frontal renovado, con parrilla ensanchada, faros ECO-LED y la clásica firma lumínica de tres garras. Este auto Peugeot se distingue en Argentina por su estilo deportivo y moderno, reforzado por llantas de 17 pulgadas.

En su interior, el sistema i-Cockpit brinda una experiencia de conducción envolvente, con volante compacto, tablero digital y pantalla HD central. La ergonomía y la conectividad destacan a este auto frente a otros autos del segmento en Argentina.

El equipamiento de seguridad es otro punto fuerte: incluye airbags de cortina, control de estabilidad, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, y acceso sin llave, lo que coloca a este Peugeot entre los autos más seguros del mercado.

La versión GT del Peugeot 2008 suma techo panorámico, tapizados de cuero y detalles bitono, reforzando su identidad premium dentro de los autos compactos de Argentina.

Además, su baúl de 419 litros con piso de doble nivel ofrece gran capacidad y flexibilidad, una ventaja clave frente a otros autos SUV del país.

Con estos atributos, el Peugeot 2008 continúa siendo un auto atractivo y confiable en Argentina, consolidando el liderazgo de la automotriz Peugeot dentro del competitivo mercado de autos nacionales.

