Peugeot 2008: el precio del SUV compacto que conquista Argentina en noviembre 2025

Fabricado por Peugeot para el mercado de Argentina, el auto ofrece una experiencia de conducción ágil y confortable. Su motor T200 1.0 turbo de 120 CV y 200 Nm de torque, junto con la transmisión CVT de siete marchas, garantizan eficiencia y rendimiento tanto en ciudad como en ruta.
El Peugeot 2008 se destaca además por su interior sofisticado, con tablero digital y pantalla HD de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. Estas características lo posicionan entre los autos con mejor relación precio-tecnología de Argentina.
Con un diseño renovado y equipamiento mejorado, Peugeot busca mantener a este auto entre los más vendidos, apostando por la combinación perfecta entre estilo y funcionalidad.
Precio del Peugeot 2008 en noviembre 2025
Peugeot 2008 Active: $41.340.000
Peugeot 2008 Allure: $45.290.000
Peugeot 2008 GT: $49.450.000
Estos valores mantienen al Peugeot 2008 como uno de los autos con mejor precio dentro de su categoría en Argentina, especialmente por su nivel de equipamiento y calidad general.
Características del Peugeot 2008
El Peugeot 2008 luce un frontal renovado, con parrilla ensanchada, faros ECO-LED y la clásica firma lumínica de tres garras. Este auto Peugeot se distingue en Argentina por su estilo deportivo y moderno, reforzado por llantas de 17 pulgadas.
En su interior, el sistema i-Cockpit brinda una experiencia de conducción envolvente, con volante compacto, tablero digital y pantalla HD central. La ergonomía y la conectividad destacan a este auto frente a otros autos del segmento en Argentina.
El equipamiento de seguridad es otro punto fuerte: incluye airbags de cortina, control de estabilidad, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, y acceso sin llave, lo que coloca a este Peugeot entre los autos más seguros del mercado.
La versión GT del Peugeot 2008 suma techo panorámico, tapizados de cuero y detalles bitono, reforzando su identidad premium dentro de los autos compactos de Argentina.
Además, su baúl de 419 litros con piso de doble nivel ofrece gran capacidad y flexibilidad, una ventaja clave frente a otros autos SUV del país.
Con estos atributos, el Peugeot 2008 continúa siendo un auto atractivo y confiable en Argentina, consolidando el liderazgo de la automotriz Peugeot dentro del competitivo mercado de autos nacionales.