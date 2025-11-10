Gilera Smash 110: precio actualizado en noviembre 2025

La Gilera Smash , una de las motos más populares del país , mantiene en noviembre de 2025 los mismos valores publicados en octubre, según datos de ACARA y de la marca italiana. Con la eliminación del impuesto interno , el modelo conserva su posición como la opción más económica del mercado argentino dentro del segmento CUB 110 cc , ideal para movilidad diaria.

Estos son los valores actualizados para las diferentes versiones del modelo Gilera Smash 0 km :

La amplia variedad de versiones permite elegir entre configuraciones básicas o equipadas , todas con un equilibrio entre rendimiento, bajo consumo y mantenimiento sencillo .

La Gilera Smash equipa un motor monocilíndrico de 107 cc, 4 tiempos, refrigerado por aire y alimentado por carburador, que entrega 7,2 HP a 7.000 rpm .

Ofrece transmisión manual de 4 velocidades con embrague automático , una combinación pensada para la movilidad urbana ágil y económica .

El arranque eléctrico y a pedal, junto con un consumo promedio de 40 km por litro, la convierten en una moto eficiente y confiable, especialmente en el tránsito citadino.

Diseño, comodidad y seguridad

Compacta y liviana, la Gilera Smash mide 1.900 mm de largo y pesa solo 100 kg, lo que facilita su manejo en espacios reducidos.

La suspensión delantera telescópica y el doble amortiguador trasero hidráulico ofrecen buena absorción de baches, mientras que el sistema de frenos disco delantero y tambor trasero garantiza seguridad y control.

Gilera Smash Motos en Argentina: Gilera Smash, la más elegida.

El tanque de 4,1 litros brinda una autonomía destacada para recorridos urbanos, y el tablero analógico mantiene la simpleza que caracteriza a este modelo. Se ofrece en colores rojo, negro, blanco y azul, según versión y disponibilidad.

Un clásico de movilidad accesible

Producida en la planta de Gilera Argentina en Buenos Aires, la Smash se consolidó como una de las motos más vendidas de los últimos años.

Su bajo costo de mantenimiento, durabilidad y precios estables la mantienen entre las primeras opciones para trabajadores, repartidores y usuarios que buscan una solución económica para moverse en ciudad.