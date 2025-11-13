Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el barrio Belgrano de Rosario , donde una joven ciclista de 23 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 153 .

Escándalo en Tucumán: presos trabajaban como albañiles en la casa de verano de un jefe policial

Según informó La Capital, el hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua , cuando la víctima, que se dirigía en bicicleta hacia el centro de la ciudad, cayó al asfalto luego de que el conductor de una camioneta Fiat Strada abriera la puerta inesperadamente , lo que provocó que perdiera el control.

Al caer, la joven identificada como Milagros Rocío P. quedó en la trayectoria de las ruedas traseras del colectivo , cuyo chofer no pudo frenar a tiempo y le pasó por encima.

El conductor del transporte público descendió de inmediato y comenzó maniobras de RCP , asistido por vecinos que rápidamente llamaron al SIES .

La ambulancia tardó cerca de 20 minutos en llegar, tiempo durante el cual el chofer y los presentes continuaron los intentos de reanimación , sin éxito.

La joven tenía 23 años y era estudiante de medicina.

Iba en bicicleta, cayó al asfalto porque un conductor abrió su puerta y murió atropellada por un colectivo

Cuando los médicos del SIES arribaron al lugar, aplicaron nuevos procedimientos de RCP, pero finalmente confirmaron el fallecimiento en la escena. La víctima, según confirmaron allegados, era estudiante de Medicina e hija única de sus padres.

La zona fue acordonada por la policía mientras trabajaba el personal forense y se realizaban pericias. Vecinos señalaron que en la cuadra hay cámaras de videovigilancia en comercios y viviendas particulares, que podrían aportar elementos clave para reconstruir la secuencia del siniestro.

Tanto el chofer del colectivo, identificado como M. R., como el conductor de la camioneta, M. C., quedaron demorados.