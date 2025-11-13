13 de noviembre de 2025 - 08:28

Iba en bicicleta, cayó al asfalto porque un conductor abrió su puerta y murió atropellada por un colectivo

La tragedia ocurrió en Rosario. La joven de 23 años era estudiante de medicina e hija única.

Iba en bicicleta, cayó al asfalto porque un conductor abrió su puerta y murió atropellada por un colectivo.

Iba en bicicleta, cayó al asfalto porque un conductor abrió su puerta y murió atropellada por un colectivo.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un trágico accidente ocurrió este miércoles en el barrio Belgrano de Rosario, donde una joven ciclista de 23 años murió tras ser atropellada por un colectivo de la línea 153.

Leé además

Una turista brasileña murió tras ser atacada sin motivo en plena avenida Corrientes.

Una turista brasileña murió tras ser atacada sin motivo en plena avenida Corrientes

Por Redacción Policiales
Alto rango de la Policía de Tucumán acusado de sacar presos y ponerlos a trabajar de albañiles.

Escándalo en Tucumán: presos trabajaban como albañiles en la casa de verano de un jefe policial

Por Redacción Policiales

Según informó La Capital, el hecho ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua, cuando la víctima, que se dirigía en bicicleta hacia el centro de la ciudad, cayó al asfalto luego de que el conductor de una camioneta Fiat Strada abriera la puerta inesperadamente, lo que provocó que perdiera el control.

Al caer, la joven identificada como Milagros Rocío P. quedó en la trayectoria de las ruedas traseras del colectivo, cuyo chofer no pudo frenar a tiempo y le pasó por encima.

El conductor del transporte público descendió de inmediato y comenzó maniobras de RCP, asistido por vecinos que rápidamente llamaron al SIES.

Iba en bicicleta, cayó al asfalto porque un conductor abrió su puerta y murió atropellada por un colectivo
La joven tenía 23 años y era estudiante de medicina.

La joven tenía 23 años y era estudiante de medicina.

La ambulancia tardó cerca de 20 minutos en llegar, tiempo durante el cual el chofer y los presentes continuaron los intentos de reanimación, sin éxito.

Cuando los médicos del SIES arribaron al lugar, aplicaron nuevos procedimientos de RCP, pero finalmente confirmaron el fallecimiento en la escena. La víctima, según confirmaron allegados, era estudiante de Medicina e hija única de sus padres.

La zona fue acordonada por la policía mientras trabajaba el personal forense y se realizaban pericias. Vecinos señalaron que en la cuadra hay cámaras de videovigilancia en comercios y viviendas particulares, que podrían aportar elementos clave para reconstruir la secuencia del siniestro.

Tanto el chofer del colectivo, identificado como M. R., como el conductor de la camioneta, M. C., quedaron demorados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Accidente en Godoy Cruz entre un colectivo y una autobomba 

Fuerte choque en Godoy Cruz: un colectivo impactó contra una autobomba y hay dos heridos

Por Redacción Policiales
Imagen ilustrativa. Archivo.

Investigación por intento de homicidio en Ciudad durante un incendio: esperan que la víctima pueda declarar

Por Redacción Policiales
Habló la familia del sobreviviente de la tragedia del Parque: No iban en bicicleta, la mujer cruzó en rojo

Habló la familia del sobreviviente de la tragedia del Parque: "No iban en bicicleta, la mujer cruzó en rojo"

Por Ignacio de la Rosa
Antonio Corzo Jofré fue detenido en Santa Cruz. Gentileza Policía de Santa Cruz. 

Detuvieron en Santa Cruz a un hombre acusado de matar de 5 puñaladas a su primo en Guaymallén

Por Redacción Policiales