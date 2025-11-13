13 de noviembre de 2025 - 10:12

Se le cayó una "tumbera" en medio de una pelea con un vecino y salió corriendo

Ocurrió ayer por la tarde en Guaymallén. La policía detuvo al hombre a 500 metros de la pelea.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue detenido este miércoles por la tarde en Guaymallén luego de protagonizar una riña y escapar portando un arma de fuego. El hecho ocurrió alrededor de las 19.45, en la zona de Carril Costa de Araujo y Severo del Castillo.

La policía llegó al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea entre dos personas. Al entrevistar a uno de los involucrados, identificado como L.A.E. (25), este aseguró que durante el forcejeo al agresor se le cayó un arma y huyó corriendo.

Con la descripción aportada, los uniformados realizaron un operativo de patrullaje y lograron detener al sospechoso, identificado como C.A.M. (37), a unos 500 metros, en la intersección de Los Pinos y Severo del Castillo.

En el lugar los efectivos secuestraron una escopeta de fabricación casera, sin inscripción visible y sin cartuchos.

Por disposición de la Dra. Campanello, el hombre fue trasladado a la Comisaría 25ª y quedó a disposición de la Oficina Fiscal de la zona.

