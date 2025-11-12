12 de noviembre de 2025 - 08:42

Intentaban colgarse de la luz, los vio personal de Edemsa y tres hombres terminaron detenidos

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, en el barrio Natania de Guaymallén, ubicado en la calle Julio A Roca.

Foto:

Imagen ilustrativa
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres hombres fueron detenidos este martes por la tarde en el barrio Natania de Guaymallén, ubicado en la calle Julio A Roca, acusados de realizar conexiones ilegales al suministro eléctrico.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:45, cuando personal de EDEMSA alertó al 911 sobre la presencia de varias personas manipulando el tendido eléctrico en una vivienda de la zona.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría 9ª constataron la situación y procedieron a la aprehensión de los sospechosos, identificados como J.E.G. (42), J.D.J. (19) y P.J.P. (65).

Los tres fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que interviene en la causa por conexiones clandestinas.

