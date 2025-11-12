Investigación por intento de homicidio en Ciudad durante un incendio: esperan que la víctima pueda declarar

Mientras una mujer de 36 años que resultó con quemaduras en un incendio que se desató ayer en una vivienda de la Cuarta Sección de Ciudad permanece internada en el hospital Lagomaggiore , la Fiscalía de Homicidios avanza en la investigación que tiene en la mira a dos hermanos que habrían atentado contra la vida de la víctima , iniciando el siniestro e impidiéndole luego salir del lugar.

Los investigadores esperan poder tomarle declaración a la paciente para poder avanzar sobre la posible imputación de Sandra (40) y Roberto Baigorria (36), ambos detenidos.

La figura penal que se valora por estas horas es tentativa de homicidio pero la investigación podría derivar hacia otros delitos. El expediente lo tramita la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta.

Los investigadores creen que los hermanos Baigorria habrían iniciado el incendio y luego habrían impedido que la mujer saliera de la vivienda que era usurpada. Pero la mujer logró a salir por sus propios medios, sin ayuda de otras personas que estaban en el lugar.

Luego, fue asistida por los médicos de SEC y trasladada a la guardia del Hospital Lagomaggiore donde fue asistida por las quemaduras sufridas en distintas partes del cuerpo y por intoxicación por inhalación de humo.

El siniestro se originó luego de un enfrentamiento entre dos personas en situación de calle que ocupaban una vivienda deshabitada, ubicada en la intersección de las calles Salta y Ayacucho. Este incidente motivó una rápida intervención de los servicios de emergencia.

De acuerdo con la información policial y reportes oficiales, acudieron al lugar dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de Bomberos de la Policía de Mendoza.

Tras un intenso trabajo conjunto, el personal logró controlar las llamas y sofocar completamente el incendio. Los equipos realizaron tareas esenciales de abastecimiento de agua, control y enfriamiento.