11 de noviembre de 2025 - 08:41

Cruzaba la calle en Guaymallén y murió tras ser embestida por una moto

La víctima fatal tenía 62 años. En tanto, el motociclista sufrió politraumatismos y fue internado en el hospital Lagomaggiore.

Imagen ilustrativa -Archivo / Los Andes

Imagen ilustrativa -Archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una mujer de 62 años murió este lunes por la noche luego de ser atropellada por una motocicleta en Guaymallén.

Leé además

el hombre que atropello a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿que dice la ley y de cuanto es la multa?

El hombre que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿qué dice la ley y de cuánto es la multa?

Por Redacción Sociedad
Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: dos muertos

Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: hay dos muertos y cuatro heridos

Por Redacción Policiales

Fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió ayer a las 21, cuando Pastora Achata (62) cruzaba la calle Félix Suárez, en la intersección con Capilla de Nieve. En ese momento, el conductor de 32 años de una moto Keller 150 cc llegaba frente a la plaza del barrio Nueva Esperanza y embistió a la peatón, según contó luego el hombre.

La mujer fue asistida por personal médico y trasladada al hospital Central con politraumatismo moderado. Sin embargo, horas más tarde, personal policial del lugar confirmó su fallecimiento.

En tanto, el motociclista resultó lesionado y fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que lo llevó al Lagomaggiore con politraumatismos. También le practicaron el test de alcoholemia, que dio negativo, detallaron las fuentes.

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el volante no envejece y la imprudencia no tiene edad

El volante no envejece y la imprudencia no tiene edad

Por Ignacio Zavala Tello
Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

Detenida en su casa: imputaron a la mujer de 82 años que atropelló y mató al chico de 13 en el Parque

Por Redacción Policiales
Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este

Dos jóvenes heridos tras volcar su auto en el Acceso Este: el conductor estaba ebrio

Por Redacción Policiales
Un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino por la música fuerte durante Navidad.

Un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino por la música fuerte en Navidad

Por Redacción Policiales