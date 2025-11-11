Cruzaba la calle en Guaymallén y murió tras ser embestida por una moto

La víctima fatal tenía 62 años. En tanto, el motociclista sufrió politraumatismos y fue internado en el hospital Lagomaggiore.

Una mujer de 62 años murió este lunes por la noche luego de ser atropellada por una motocicleta en Guaymallén.

Fuentes policiales informaron que el trágico hecho ocurrió ayer a las 21, cuando Pastora Achata (62) cruzaba la calle Félix Suárez, en la intersección con Capilla de Nieve. En ese momento, el conductor de 32 años de una moto Keller 150 cc llegaba frente a la plaza del barrio Nueva Esperanza y embistió a la peatón, según contó luego el hombre.

La mujer fue asistida por personal médico y trasladada al hospital Central con politraumatismo moderado. Sin embargo, horas más tarde, personal policial del lugar confirmó su fallecimiento.

En tanto, el motociclista resultó lesionado y fue asistido por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que lo llevó al Lagomaggiore con politraumatismos. También le practicaron el test de alcoholemia, que dio negativo, detallaron las fuentes.