Un jurado popular declaró culpable al expolicía que mató a su vecino por la música fuerte en Navidad

El exagente de la Policía Federal Rafael Horacio Moreno (75) fue declarado culpable por un jurado popular del homicidio de su vecino Sergio David Díaz (40) , a quien le disparó en el abdomen durante una discusión por la música alta la mañana del 25 de diciembre de 2024 , en Lomas del Mirador , partido de La Matanza .

El veredicto se conoció este lunes tras cinco intensas jornadas de debate oral, realizadas en la Sala de Juicios de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Moreno fue considerado responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra . En 15 días se conocerá la pena .

La jueza técnica Lucila Pacheco , del Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín . La defensa fue encabezada por el abogado Francisco Oneto , conocido por representar al presidente Javier Milei en otras causas.

El crimen ocurrió la mañana de Navidad , cuando Moreno cruzó la calle Acevedo al 4100 para reclamarle a su vecino por el volumen de la música.

La discusión escaló rápidamente y el jubilado, exmiembro de la fuerza federal, extrajo su revólver Taurus calibre .38 y le disparó a quemarropa .

“Vamos a terminar mal”, le había advertido Moreno a Díaz segundos antes del disparo, según se ve en un video filmado por testigos que resultó clave en el juicio.

Díaz fue trasladado de urgencia a un centro de salud, pero murió poco después. Moreno no intentó huir y permaneció en la escena hasta ser detenido por la Policía Bonaerense, que secuestró el arma usada en el ataque.

El jurado popular que condenó al policía retirado

La selección del jurado popular se realizó una semana antes del inicio del debate, con 12 titulares y 4 suplentes. El proceso incluyó la exhibición del video de la pelea y testimonios de vecinos que presenciaron el hecho.

Durante el juicio, Oneto había solicitado meses atrás que su defendido obtuviera prisión domiciliaria, alegando que podía permanecer bajo vigilancia electrónica por su edad y estado de salud.

Sin embargo, el juez de Garantías N° 2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, rechazó el pedido y ordenó que Moreno continuara detenido con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El abogado había anticipado que el juicio sería “digno de ver” y confiaba en un “resultado justo” para su cliente. El jurado popular opinó lo contrario: consideró probado que Moreno actuó con plena responsabilidad en el homicidio y en la tenencia ilegal del arma.