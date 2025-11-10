10 de noviembre de 2025 - 13:30

La insólita oferta de una candena de tiendas para ahorrar en Navidad: medio árbol

La empresa lanzó a la venta un árbol de Navidad cortado a la mitad, ideal para espacios pequeños.

Por Redacción

A más de un mes para las fiestas, los comercios ya comenzaron a vestirse de Navidad y los catálogos de decoración se llenan de ofertas. Pero un producto en particular llamó la atención: un medio árbol de Navidad.

La ofrece la tienda Ripley de Chile. Según la descripción oficial del sitio web, el artículo promete optimizar el espacio sin perder el espíritu navideño: "Que la magia de la Navidad llegue a tu hogar con este práctico árbol de Navidad. Este medio pino navideño te permite hacer un uso óptimo del espacio sin sacrificar tu decoración, para que hagas de esta celebración un momento único junto a tus seres queridos".

El producto se vendía a $15.990 pesos chilenos (unos US$17 al cambio actual) y ya figura como agotado. Su diseño es plano por detrás y con la forma tradicional al frente.

Medio árbol
El medio árbol de Navidad que ofrece Ripley en su catálogo online está agotado.

Cuándo caen Navidad y Año Nuevo en 2025

Este año, las fiestas no formarán fines de semana largos, pero sí ofrecerán días de descanso en la mitad de la semana:

  • Nochebuena: miércoles 24 de diciembre (día laborable).

  • Navidad: jueves 25 de diciembre (feriado nacional).

  • Año Nuevo: miércoles 31 de diciembre (día laborable).

  • Año Nuevo 2025: jueves 1 de enero (feriado).

En diciembre habrá un fin de semana largo debido al feridado del lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

