11 de noviembre de 2025 - 11:12

El hombre que atropelló a tres jubiladas manejaba en ojotas, ¿qué dice la ley y de cuánto es la multa?

La fiscalía confirmó que el conductor del Renault Symbol iba manejando en ojotas cuando atropelló a tres mujeres mayores. ¿Está prohibido?

Diseño sin título (10)
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La investigación por el impactante accidente ocurrido en Lanús el pasado viernes sumó un dato clave en las últimas horas: la fiscalía confirmó que el conductor del Renault Symbol iba manejando en ojotas cuando atropelló a tres mujeres mayores que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a pocos metros de la estación del tren.

Leé además

Imagen ilustrativa -Archivo / Los Andes

Cruzaba la calle en Guaymallén y murió tras ser embestida por una moto

Por Redacción Policiales
Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: dos muertos

Choque e incendio entre dos camiones y un auto cerca de Potrerillos: hay dos muertos y cuatro heridos

Por Redacción Policiales

El hecho, registrado por una cámara de seguridad municipal, muestra el momento en que el vehículo embiste a las mujeres, que cruzaban correctamente la calle.

El conductor fue identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, quien circulaba acompañado por un menor de edad.

Las tres víctimas, jubiladas vecinas de la zona, sufrieron heridas de distinta consideración y fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano.

La fiscalía de Lanús-Avellaneda investiga el caso para determinar las causas del siniestro y evaluar la posible imputación por lesiones culposas, mientras continúa el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y los peritajes mecánicos del vehículo.

Embed

Los peligros de manejar en ojotas, ¿qué dice la ley?

Mendoza es la única provincia del país que prohíbe por ley manejar vehículos con ojotas, sandalias o calzado abierto, debido al riesgo que implica para la conducción por el enredo o traba con los pedales. Es una falta leve (100 UF, es decir, $42.000), según lo reglamentado desde 2018 por la Ley de Tránsito 9.024.

La normativa provincial obliga a los conductores a “usar calzado apropiado, apto para el manejo y control de los pedales”. En el mismo articulado se aclara que ese calzado “debe ser cerrado y de suela antideslizante”.

"Se entiende por calzado apropiado aquellos de tipo cerrado o que, siendo abiertos, sujeten la parte anatómica dorsal, plantar y lateral, con suela antideslizante que permita la sujeción a la goma de recubrimiento de los pedales", precisa la norma.

“Sólo se permite calzado abierto si ajusta todo el pie”, se aclara. Es decir, se puede conducir con sandalias siempre y cuando tengan tiras o cierres a la altura del talón y que mantengan cubierto y envuelto a todo el pie. Por ejemplo, el caso de las famosas crocs.

Vale aclarar que la Ley Nacional de Tránsito no contempla esta prohibición ni sanción.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

el volante no envejece y la imprudencia no tiene edad

El volante no envejece y la imprudencia no tiene edad

Por Ignacio Zavala Tello
Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

Detenida en su casa: imputaron a la mujer de 82 años que atropelló y mató al chico de 13 en el Parque

Por Redacción Policiales
Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este

Dos jóvenes heridos tras volcar su auto en el Acceso Este: el conductor estaba ebrio

Por Redacción Policiales
El perro que atacó al niño en San Martín no había recibido adiestramiento pese a las alertas en su comportamiento.

Habló la dueña del perro que atacó al nene en San Martín: "Ya me robaron y es la única manera de tener la casa segura"

Por Enrique Pfaab