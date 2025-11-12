12 de noviembre de 2025 - 20:05

Fuerte choque en Godoy Cruz: un colectivo impactó contra una autobomba y hay dos heridos

El accidente vial ocurrió durante este miércoles a la tarde. Un pasajero del colectivo y un bombero voluntario sufrieron heridas considerables.

Accidente en Godoy Cruz entre un colectivo y una autobomba 

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un fuerte accidente de tránsito en donde un colectivo impactó contra una autobomba ocurrió este miércoles por la tarde en el departamento de Godoy Cruz, dejando a dos personas con heridas de consideración.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 horas, en la intersección de la Calle Urquiza y Av. San Martín Sur. El siniestro involucró a la autobomba Interno 10 de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz y a un colectivo de la línea 740.

El accidente se originó cuando la autobomba, viajaba de este a oeste por la Calle Urquiza y al llegar a la intersección con Av. San Martín Sur, el vehículo de emergencia fue colisionado por el colectivo. Las causas precisas del choque están siendo investigadas.

Tras recibir llamadas de emergencia por parte de transeúntes, Personal Policial acudió al lugar y entrevistó a las partes.

El siniestro dejó dos personas con diagnóstico de lesiones. Uno de ellos es un pasajero del colectivo, quien sufrió politraumatismo por accidente vial en nuca, tobillo y espalda.

Mientras que un bombero voluntario, acompañante de la autobomba, presentó un traumatismo en la pierna derecha y fue trasladado a la Clínica Francesa.

La Oficina Fiscal de Jurisdicción ha tomado intervención en el caso.

