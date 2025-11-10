Godoy Cruz bajo presión: hinchas exigen respuestas antes de la última fecha del Clausura

Un centenar de hinchas de Godoy Cruz se concentró frente a la sede, para hablar con el presidente, Alejandro Chapini. ¿La última fecha se juega en el Malvinas?

Una gran cantidad de hinchas de Godoy Cruz se concentró hoy frente a la sede del club en calle Balcarce para dialogar con el presidente. Buscan conocer de primera mano la situación del equipo de cara a la última fecha del Torneo Clausura, en la que el conjunto mendocino enfrenta un panorama complicado, con el descenso cada vez más cerca.

Omar "Turco" Asad El Turco volvió al banco de Godoy Cruz después de 13 años y manifestó su opinión: "Nos falta trabajo, pero el hincha tiene que saber que este grupo deja todo". Ramiro Gómez. Godoy Cruz, al borde del abismo La preocupación de los simpatizantes refleja la tensa realidad que atraviesa el equipo, que necesita un triunfo o resultados favorables de otros partidos para mantener la categoría. En este contexto, la dirigencia recibió un pedido de los jugadores, avalado por el cuerpo técnico, para modificar la localía del encuentro ante Deportivo Riestra, programado para el próximo fin de semana en el Feliciano Gambarte, donde el Tomba aún no ganó desde su vuelta tras la remodelación. Ya pasaron 7 encuentros.

La solicitud fue elevada a la AFA, proponiendo que el partido se dispute en el estadio Malvinas Argentinas. La medida busca garantizar la seguridad tanto de los futbolistas como de las instalaciones del club, evitando riesgos y posibles inconvenientes en un contexto de alta tensión por la situación deportiva.