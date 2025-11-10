10 de noviembre de 2025 - 18:51

Godoy Cruz se hunde en zona de descenso pero Asad mantiene la confianza: "Todavía tenemos vida"

Resta una fecha y el Tomba tiene que ganar o ganar este domingo a Riestra y esperar por otros resultados. Otra vez el fútbol pasa por la calculadora en la mano

Omar Turco Asad, DT del Tomba.

Omar "Turco" Asad, DT del Tomba.

Foto:

Los Andes

A pesar de la derrota 2-1 ante Atlético Tucumán y caer al último puesto de la tabla anual, Omar Asad destacó la actitud y propuesta ofensiva del Tomba, confiado en que el equipo puede revertir la situación en la última fecha del torneo Clausura del Fútbol de la AFA.

Godoy Cruz sufrió un golpe duro en la fecha 15 del torneo Clausura de Primera División al caer 2-1 frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. La derrota dejó al Tomba en el último lugar de la tabla anual y lo obligó a depender de otros resultados para mantenerse en la máxima categoría en la última jornada del certamen.

Sin embargo, el director técnico Omar Asad mantuvo un tono optimista tras el partido. “Todavía tenemos vida. Desde el minuto cero fuimos a proponer, manejamos bien la pelota y buscamos constantemente el arco rival. Creo que el equipo mostró actitud y ganas de jugar al fútbol”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa.

El Turco destacó que, pese a los errores que derivaron en la caída, su equipo generó ocasiones de gol y mostró un funcionamiento que le da confianza de cara al cierre del torneo: “Me voy muy conforme con la entrega de los jugadores y la forma en que se llevó adelante el partido. Sabemos que la situación es complicada, pero seguimos enfocados en mejorar y buscar los resultados que necesitamos”.

Asad reconoció la dificultad de la situación: “No dependemos únicamente de nosotros, pero no nos podemos rendir. Hemos encontrado una propuesta de juego clara y vamos a seguir intentándolo para doblegar al rival y sumar puntos”.

Godoy Cruz ahora deberá esperar otros resultados y jugar con precisión y actitud en la última fecha para evitar el descenso. Para Asad, la clave está en mantener la identidad ofensiva y la concentración hasta el pitazo final: “El dolor está, la situación es difícil, pero la vida del equipo sigue y vamos a pelear hasta el final”, concluyó el DT.

El Tomba cierra su participación en el Clausura enfrentando a Riestra, el próximo domingo a las 18, con la obligación de ganar y esperar combinaciones para asegurar su permanencia en Primera División.

