Fútbol: El Tribunal de Disciplina rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos a Godoy Cruz

Fútbol. Una buena, al menos no habrá quita de puntos para el Tomba.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino desestimó el pedido presentado por Aldosivi de Mar del Plata para que se le retiren puntos a Godoy Cruz de Mendoza.

El reclamo del “Tiburón” se había originado a fines de octubre, cuando el club presentó formalmente una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al conjunto mendocino.

El pedido estaba vinculado a los incidentes ocurridos en dos encuentros de Godoy Cruz —ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025— que derivaron en una quita total de seis puntos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le devolvió esas unidades al “Tomba”.