10 de noviembre de 2025 - 19:29

Fútbol: El Tribunal de Disciplina rechazó el pedido de Aldosivi para quitarle puntos a Godoy Cruz

El reclamo del “Tiburón” se había originado a fines de octubre, cuando el club presentó formalmente una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al Expreso

Fútbol. Una buena, al menos no habrá quita de puntos para el Tomba. 

Foto:

Ramiro Gómez
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino desestimó el pedido presentado por Aldosivi de Mar del Plata para que se le retiren puntos a Godoy Cruz de Mendoza.

Por Gonzalo Tapia

El reclamo del “Tiburón” se había originado a fines de octubre, cuando el club presentó formalmente una solicitud para que se revise la sanción que había sido revertida al conjunto mendocino.

El pedido estaba vinculado a los incidentes ocurridos en dos encuentros de Godoy Cruz —ante San Lorenzo en 2024 y Talleres en 2025— que derivaron en una quita total de seis puntos. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones le devolvió esas unidades al “Tomba”.

El contexto del reclamo también estuvo atravesado por las declaraciones del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien había criticado duramente a la AFA durante la campaña electoral, señalando que “la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”.

