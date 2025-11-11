Clausura: Cronograma confirmado para la fecha 16° del Fútbol, donde habrá clasificados a playoffs y descensos

La Liga Profesional reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura de Fútbol, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.
El sábado, a las 17, Godoy Cruz recibe a Riestra y el lunes en el mismo horario anterior, Independiente Rivadavia visita, en La Feliz, al elenco de Aldosivi.
La Liga Profesional reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura de Fútbol, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.
La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.
El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.
Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21. 30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.
El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.
River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.
La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.
Viernes 14:
Sábado 15:
Domingo 16:
Lunes 17: