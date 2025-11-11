11 de noviembre de 2025 - 15:59

Clausura: Cronograma confirmado para la fecha 16° del Fútbol, donde habrá clasificados a playoffs y descensos

El sábado, a las 17, Godoy Cruz recibe a Riestra y el lunes en el mismo horario anterior, Independiente Rivadavia visita, en La Feliz, al elenco de Aldosivi.

Fútbol. El Tomba necesita una victoria y un milagro para salvarse del descenso.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Alfredo Berti, DT de la Lepra, quiere ganar el último partido

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La Liga Profesional reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura de Fútbol, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21. 30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.

River, que atraviesa un momento flojísimo, visitará a Vélez a las 17, mientras que Argentinos Juniors y Racing jugarán como visitantes a las 20:15 ante Estudiantes de La Plata y Newell´s, respectivamente.

La acción culminará el lunes 17 con otros cuatro partidos.

El cronograma de la fecha 16 del Torneo Clausura

Viernes 14:

  • Lanús – Atlético Tucumán a las 20

Sábado 15:

  • Aldosivi – San Martín de San Juan a las 17
  • Godoy Cruz – Deportivo Riestra a las 17
  • San Lorenzo – Sarmiento a las 19:15
  • Independiente – Rosario Central a las 21:30

Domingo 16:

  • Instituto – Talleres a las 17
  • Vélez – River a las 17
  • Estudiantes de La Plata – Argentinos Juniors 20:15
  • Newell´s – Racing a las 20:15
  • Boca – Tigre a las 20:15
  • Central Córdoba (SdE) – Banfield a las 20:15

Lunes 17:

  • Barracas Central – Huracán a las 17
  • Belgrano de Córdoba – Unión de Santa Fe a las 17
  • Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza a las 17
  • Platense – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 19:30
