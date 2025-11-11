Clausura: Cronograma confirmado para la fecha 16° del Fútbol, donde habrá clasificados a playoffs y descensos

El sábado, a las 17, Godoy Cruz recibe a Riestra y el lunes en el mismo horario anterior, Independiente Rivadavia visita, en La Feliz, al elenco de Aldosivi.

Fútbol. El Tomba necesita una victoria y un milagro para salvarse del descenso.

La Liga Profesional reveló el cronograma para la fecha 16 del Torneo Clausura de Fútbol, en el que se definirán los clasificados a los playoffs y los dos descensos.

La actividad comenzará el viernes, cuando Lanús se enfrente con Atlético Tucumán a partir de las 20. El “Granate” ya tiene la clasificación a los playoffs asegurada, mientras que el “Decano” debe ganar y esperar que se den una serie de resultados a su favor.

El sábado, por su parte, comenzará con posiblemente los platos fuertes del fin de semana, ya que Aldosivi recibirá a San Martín de San Juan y Godoy Cruz hará lo propio frente a Deportivo Riestra, en los encuentros que definirán cuáles serán los dos equipos que pierdan la categoría.

Más tarde, a las 19.15, San Lorenzo, con chances de entrar a la Copa Libertadores 2026, jugará frente a su gente contra Sarmiento de Junín y a las 21. 30 Independiente se jugará su última ficha para seguir con chances de clasificar a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central.

El domingo será clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que jugarán River, Argentinos Juniors y Racing, que pelean por el tercer y cuarto puesto en la tabla anual. Si bien clasifican los primeros tres, un posible título de Boca o Rosario Central le abriría un cupo para el cuarto.