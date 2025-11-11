Rivadavia Ajedrez, un sueño que crece entre reyes, torres, peones y caballos

Hace aproximadamente dos años, un grupo de padres del departamento de Rivadavia descubrió que sus hijos compartían una misma pasión: el ajedrez . Sin embargo, se encontraron con una realidad que los desanimó al principio: no existía en el departamento una escuela o espacio donde los niños pudieran practicar y aprender este apasionante deporte.

Fue entonces cuando el profesor Sebastián Stipech asumió el desafío de impulsar un proyecto que le diera a Rivadavia un verdadero sentido de pertenencia dentro del mundo del ajedrez. Poco a poco, se fueron sumando personas que, de manera totalmente desinteresada, colaboraron para hacer realidad lo que hoy es la Asociación Civil Rivadavia Ajedrez.

Hoy la asociación cuenta con un equipo de docentes comprometidos que acompañan y enseñan a cada participante con dedicación y calidez: Esteban Penaquio, Andrés Simón, Damián González y Emanuel Di Cesare. Todos ellos trabajan para promover los valores del ajedrez, fomentando el pensamiento estratégico, la concentración y el respeto.

Un aspecto que llena de orgullo a la institución es que la escuela es un espacio inclusivo, donde asisten niños, niñas y jóvenes con diferentes capacidades, compartiendo un mismo tablero y una misma pasión. Además, se acercan familias de distintos puntos de la zona para que sus hijos puedan aprender y disfrutar de este deporte.

Este año, la asociación dio un paso muy importante al concretar su personería jurídica, lo que permitió conformar oficialmente su comisión directiva, integrada por:

Ajedrez. Una de las tantas actividades que organiza y fomenta la Asociación Civil de Rivadavia

Presidente: Esteban Penaquio; Vicepresidente: Yanina Manzur; Secretario: Sebastián Stipech; Tesorero: Graciela Caruso

Vocal: Damián González; Vocal suplente: Andrés Simón; Revisor de cuentas: Raúl Novello y Revisor de cuentas suplente: Matías Beltramone

El crecimiento de la Asociación Civil Rivadavia Ajedrez ha sido posible gracias al Municipio de Rivadavia, al acompañamiento de la Federación Mendocina de Ajedrez y, especialmente, al apoyo constante de las familias y de toda la comunidad, que colaboran activamente en la organización de cada evento y actividad.

También se hace una mención especial a la Comisión de Casa de España, por brindar el espacio físico donde se desarrollan las clases y torneos.

Por estos días, los alumnos se están preparando con entusiasmo para participar en los Juegos Nacionales 2026, además de continuar representando a Rivadavia en los distintos torneos mendocinos que restan disputar durante el año.