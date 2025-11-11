Gira de la Selección Argentina por África: Lionel Scaloni navega en un mar de cambios

La Selección Argentina continúa trabajando de cara a la ventana FIFA de este fin de semana, donde se medirá con Angola en Luanda el próximo viernes, con constantes novedades y cambios de planes que obligan al DT Lionel Scaloni a adaptarse.
El entrenador del conjunto nacional hace frente a las modificaciones y desafíos de la logística, en su viaje por Angola.
La Selección Argentina continúa trabajando de cara a la ventana FIFA de este fin de semana, donde se medirá con Angola en Luanda el próximo viernes, con constantes novedades y cambios de planes que obligan al DT Lionel Scaloni a adaptarse.
Las modificaciones han sido varias, y comenzaron en las últimas semanas con la agenda del conjunto nacional, cuando se eliminó el traslado a la India para disputar un segundo encuentro amistoso. Así, el entrenador diagramó un campus de entrenamiento en España, para los cuatro días previos a enfrentar a Angola, y los cuatro posteriores.
Sin embargo, en las últimas horas ese cronograma también sufrió alteraciones. En vez de retornar a Alicante una vez finalice el duelo ante los africanos como estaba previsto, la Selección desconcentrará y cada jugador volverá a su respectivo club el mismo viernes. Así, la cantidad de prácticas se redujo a la mitad.
En cuanto a lo futbolístico, el cuerpo técnico tuvo que liberar a varios jugadores desde que entregó la lista de convocados, como Enzo Fernández (molestia), Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone (por no cumplir con los requisitos sanitarios y las vacunas correspondientes). Además, no pudo sumar a futbolistas del ámbito local, por un acuerdo de la AFA con las instituciones que están definiendo la Liga Profesional.
Por ese motivo, Scaloni se movió con rapidez y convocó de urgencia a Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono. El defensor campeón del mundo y el delantero del Madrid regresaron a pesar de estar recuperándose de lesiones, mientras que los dos restantes lo hicieron para ser observados de cerca por el cuerpo técnico.
Por ahora, lo único que no sufrió cambios fue el horario del partido. El mismo está estipulado para las 13 horas de nuestro país, pero en las últimas horas habían comenzado a surgir rumores de un pedido de la organización local para adelantarlo una hora. Sin embargo, por el momento no habrá novedades en ese aspecto.