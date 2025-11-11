Gira de la Selección Argentina por África: Lionel Scaloni navega en un mar de cambios

El entrenador del conjunto nacional hace frente a las modificaciones y desafíos de la logística, en su viaje por Angola.

La Selección Argentina continúa trabajando de cara a la ventana FIFA de este fin de semana, donde se medirá con Angola en Luanda el próximo viernes, con constantes novedades y cambios de planes que obligan al DT Lionel Scaloni a adaptarse.

Los constantes cambios de planes de la Selección Argentina: Las modificaciones han sido varias, y comenzaron en las últimas semanas con la agenda del conjunto nacional, cuando se eliminó el traslado a la India para disputar un segundo encuentro amistoso. Así, el entrenador diagramó un campus de entrenamiento en España, para los cuatro días previos a enfrentar a Angola, y los cuatro posteriores.

Sin embargo, en las últimas horas ese cronograma también sufrió alteraciones. En vez de retornar a Alicante una vez finalice el duelo ante los africanos como estaba previsto, la Selección desconcentrará y cada jugador volverá a su respectivo club el mismo viernes. Así, la cantidad de prácticas se redujo a la mitad.

image En cuanto a lo futbolístico, el cuerpo técnico tuvo que liberar a varios jugadores desde que entregó la lista de convocados, como Enzo Fernández (molestia), Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone (por no cumplir con los requisitos sanitarios y las vacunas correspondientes). Además, no pudo sumar a futbolistas del ámbito local, por un acuerdo de la AFA con las instituciones que están definiendo la Liga Profesional.

Por ese motivo, Scaloni se movió con rapidez y convocó de urgencia a Lisandro Martínez, Kevin Mac Allister, Emiliano Buendía y Franco Mastantuono. El defensor campeón del mundo y el delantero del Madrid regresaron a pesar de estar recuperándose de lesiones, mientras que los dos restantes lo hicieron para ser observados de cerca por el cuerpo técnico.