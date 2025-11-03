Alarma en la Selección Argentina: la joven estrella que se perderá el amistoso ante Angola por lesión

Se trata de Franco Mastantuono, que fue diagnosticado con pubalgia tras los estudios médicos realizados este lunes y quedará fuera de la convocatoria que Lionel Scaloni prepara para la próxima Fecha FIFA.

La Selección Argentina sumó este lunes una preocupación inesperada a días de oficializar la lista para la próxima fecha FIFA, al trascender que una de las jóvenes apuestas que Lionel Scaloni seguía de cerca para los compromisos de noviembre, fue diagnosticado con una pubalgia y quedará prácticamente descartado para el amistoso frente a Angola en Luanda.

Se trata de Franco Mastantuono, estrella del Real Madrid completó 90 minutos el fin de semana ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 11 de LaLiga 2025/2026. Sin embargo, tras ese encuentro presentó una dolencia inguinal que encendió las alarmas en el club español y motivó estudios médicos en Valdebebas.

Franco Mastantuono La joya que surgió de River deslumbró en su debut con el Real Madrid. “Nuevo ídolo”, titularon los medios españoles tras su impactante presentación. Gentileza El comunicado del Real Madrid sobre la situación de Mastantuono “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia”, informó la institución a través de sus canales oficiales. El parte agregó que, por el momento, no es posible precisar un tiempo estimado de recuperación y que su evolución marcará los pasos a seguir.

Lo cierto es que esta lesión no solo lo deja fuera del viaje que el Madrid emprenderá rumbo al Reino Unido para enfrentar al Liverpool por la Champions League, sino que también lo margina de la convocatoria que en las próximas horas difundirá la AFA. Lo cierto es que Scaloni contaba con el juvenil para el amistoso programado para el viernes 14 de noviembre en la capital angoleña y para el ciclo de entrenamientos que el plantel realizará en España durante la fecha FIFA.

