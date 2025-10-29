Finalissima: el elemento sorpresa que nadie esperaba del duelo entre la Selección Argentina y España

Un detalle imprevisto aparece en la previa de la Finalissima y que está relacionado con el tipo de indumentaria que utilizarán los equipos.

La Finalissima entre la Selección Argentina y España promete ser mucho más que un simple partido y, en las últimas horas, trascendió un detalle que nadie había anticipado y que podría cambiar por completo la estética y el marketing del evento.

Recordemos que el enfrentamiento entre el campeón de América y el de Europa está previsto para el sábado 28 de marzo, con el Estadio Lusail de Doha como la sede tentativa, en lo que será el segundo cruce de este tipo desde la reedición del formato que enfrenta a los ganadores de la Copa América y la Eurocopa. Pero esta edición tendrá un condimento adicional: ni Argentina ni España vestirán sus uniformes tradicionales.

La Finalissima La Finalissima entre la Selección Argentina y España está cada vez más cerca Una decisión que rompe con la tradición Según fuentes cercanas a la organización, la marca proveedora de ambas selecciones acordó el uso de los nuevos modelos suplentes durante la Finalissima, como parte del lanzamiento oficial de las equipaciones que lucirán en el Mundial 2026 de la próxima temporada. Este cambio, poco habitual en este tipo de finales internacionales, se decidió por motivos estratégicos y de marketing, pero también aporta un matiz emocional y simbólico al duelo.

Por el lado argentino, la camiseta suplente tendría predominio de negro con detalles en celeste y blanco, mientras que España apostaría por un diseño blanco con bordes dorados y bordó.

image La nueva indumentaria de la Selección Argentina tiene fecha de estreno El nuevo modelo titular de Argentina estaba previsto para estrenarse en noviembre, durante el amistoso frente a Angola. Sin embargo, el cambio de planes en la Finalissima significa un adelanto de presentación y una ruptura con la tradición: nunca antes una camiseta suplente había sido elegida para un duelo de esta magnitud entre campeones continentales.