Fútbol: Argentina enfrentará a México en el Mundial Sub 17

El seleccionado nacional de Fútbol Sub 17 se mide con México en los 16° avos de final, el próximo martes

El elenco dirigido por Diego Placente viene de ganar los tres partidos de la fase de grupos, con un goleada por 7 a 0 ante Fiji y consiguió el lugar más alto de los clasificados por puntaje, y ahora le tocará medirse con los mexicanos, quien finalizó como último de los mejores terceros.

La Albiceleste Sub 17, atraviesa un momento ideal en el Mundial de Qatar 2025. El equipo dirigido por Diego Placente cerró la fase de grupos con puntaje perfecto tras vencer a Bélgica (3-2), Túnez (1-0) y golear por 7-0 a Fiyi, alcanzando así los 9 puntos sobre 9 posibles y una diferencia de gol de +9, una de las mejores del torneo.

Lo que viene en el camino "albiceleste" La Selección jugará los octavos de final el martes 18, desde las 18, los cuartos el viernes 21, las semifinales el lunes 24 y la final o el partido por el tercer puesto el jueves 27 de noviembre.