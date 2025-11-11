11 de noviembre de 2025 - 18:21

La particular sanción que sufrió Boca Juniors por el recibimiento ante River Plate

El elenco de La Ribera sufrió un revés por parte del Comité de Seguridad del Fútbol, por lo acontecido con los papelitos en las tribunas de La Bombonera.

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

El clásico en imágenes: gran triunfo de Boca Juniors ante River Plate

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El Comité de Seguridad en el Fútbol le comunicó a Boca la sanción correspondiente al incendio provocado en una tribuna de La Bombonera, por una montaña de papelitos que se prendió fuego posteriormente al clásico con River Plate. La misma tendrá que cumplirla ante Tigre.

Leé además

Valentín Barco retornó a la Selección Argentina, y luchará por un lugar en la lista del Mundial

Valentín Barco y su anhelo de Mundial con la Selección Argentina: "Juego donde me pongan"

Por Redacción Deportes
Incendio en La Bombonera.

Se incendió una tribuna de La Bombonera tras el Superclásico pero no hubo heridos

Por Redacción Policiales

El ente de control determinó que el próximo encuentro del Xeneize se disputará sin la presencia de banderas en ninguna de las tribunas del estadio. Según informó una fuente cercana a la agencia Noticias Argentinas, la medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos un día después del Superclásico, cuando los bomberos debieron intervenir en la segunda bandeja por un foco de incendio que puso en riesgo parte de la instalación.

Como se desató el foco de incendio en La Bombonera:

Embed

De acuerdo con los profesionales, el siniestro fue provocado por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo, antes del comienzo del partido. La hipótesis indica que una persona habría arrojado —de manera involuntaria— un cigarrillo encendido que desató las llamas, generando una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de no ser detectada a tiempo. Los peritajes confirmaron que no hubo daños estructurales, aunque se reforzaron las medidas de control para futuros encuentros.

Por fortuna, la rápida intervención del personal evitó que la situación pasara a mayores y que se produjera un incendio incontrolable dentro de La Bombonera. Aun así, el episodio encendió las alarmas dentro del club y de los organismos de seguridad, que evaluarán nuevas disposiciones para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse en los próximos partidos.

Hasta el momento, la dirigencia de Boca Juniors no realizó declaraciones oficiales sobre la decisión adoptada por el Comité de Seguridad. Sin embargo, puertas adentro, la medida generó sorpresa y cierta preocupación por el impacto que podría tener en la relación con los hinchas. En el club entienden que deberán cumplir con las disposiciones vigentes y aguardan una reunión con las autoridades para conocer en detalle los alcances de la restricción y las condiciones para su eventual levantamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Leandro Paredes, uno de las grandes figuras de Boca Juniors, ante River Plate. 

Video: el repudiable gesto de Leandro Paredes a un hincha de River en un boliche tras el superclásico

Por Redacción Deportes
River Plate no encuentra el rumbo. Marcelo Gallardo en su peor momento como DT del conjunto Millonario. 

River y Marcelo Gallardo tienen que rezar: qué equipos necesita que ganen en el cierra del capítulo 15

Por Redacción Deportes
Uriel Hamra, el hincha de Boca agredido por Salas tras la finalización del Superclásico

Superclásico: el descargo del hincha que fue agredido por Maxi Salas

Por Cristian Reta
Franco Colapinto y la mención a Dua Lipa

"Ganar o ganar": la invitación de Franco Colapinto a Dua Lipa tras la victoria de Boca en el Superclásico

Por Cristian Reta