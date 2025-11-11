La particular sanción que sufrió Boca Juniors por el recibimiento ante River Plate

El elenco de La Ribera sufrió un revés por parte del Comité de Seguridad del Fútbol, por lo acontecido con los papelitos en las tribunas de La Bombonera.

El Comité de Seguridad en el Fútbol le comunicó a Boca la sanción correspondiente al incendio provocado en una tribuna de La Bombonera, por una montaña de papelitos que se prendió fuego posteriormente al clásico con River Plate. La misma tendrá que cumplirla ante Tigre.

El ente de control determinó que el próximo encuentro del Xeneize se disputará sin la presencia de banderas en ninguna de las tribunas del estadio. Según informó una fuente cercana a la agencia Noticias Argentinas, la medida fue tomada a raíz de los incidentes ocurridos un día después del Superclásico, cuando los bomberos debieron intervenir en la segunda bandeja por un foco de incendio que puso en riesgo parte de la instalación.

Como se desató el foco de incendio en La Bombonera: Embed Se incendiaron algunos papeles que quedaron acumulados en la segunda bandeja de la Bombonera e intervinieron los Bomberos. Se controló enseguida. pic.twitter.com/jHdpOCL47Q — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) November 10, 2025 De acuerdo con los profesionales, el siniestro fue provocado por la acumulación de papeles utilizados en el recibimiento del equipo, antes del comienzo del partido. La hipótesis indica que una persona habría arrojado —de manera involuntaria— un cigarrillo encendido que desató las llamas, generando una situación que podría haber tenido consecuencias más graves de no ser detectada a tiempo. Los peritajes confirmaron que no hubo daños estructurales, aunque se reforzaron las medidas de control para futuros encuentros.

Por fortuna, la rápida intervención del personal evitó que la situación pasara a mayores y que se produjera un incendio incontrolable dentro de La Bombonera. Aun así, el episodio encendió las alarmas dentro del club y de los organismos de seguridad, que evaluarán nuevas disposiciones para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse en los próximos partidos.