Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026: cuándo sale y cuál será el precio

A 218 días del Mundial , la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en colaboración con Adidas , presentaron la camiseta que utilizará la Selección Argentina en el certamen que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El manto tiene el diseño tradicional de las tiras celestes y blancas, con la particularidad de que los bastones celestes son unos tonos más oscuros en los bordes y más claros en el centro.

“ El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas ”, fue el mensaje de la AFA y Adidas en la publicación, donde también se incluyó una imagen de Lionel Messi con la camiseta.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Todo el conjunto de la Selección estará disponible en las tiendas de Adidas a partir de este jueves y tendrá su debut en el amistoso con Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre.

Para la versión fan (hincha), su precio será de $149.999 , mientras que su versión jugador estará a la venta por $219.999 .

Camiseta Selección Argentina Mundial

Se trata de la décima vez consecutiva que la marca de ropa deportiva viste a la Selección Argentina en un Mundial. La primera de ellas en esta seguidilla se dio en 1990, mientras que también lo hizo previamente en 1974 y 1978. En 1982 y 1986 la marca que vistió a la “Albiceleste” fue la marca francesa Le Coq Sportif.

Adidas también presentó las camisetas de otras de las selecciones que viste, entre las que se destacan Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026 Rodrigo De Paul con la nueva camiseta de la Selección Argentina.