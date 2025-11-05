5 de noviembre de 2025 - 14:24

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026: cuándo sale y cuál será el precio

La AFA presentó la nueva camiseta del seleccionado con Messi como figura. Mirá las fotos.

¡Hermosa! Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

¡Hermosa! Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Foto:

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Foto:

Julián Álvarez con la nueva camiseta de la Selección Argentina.&nbsp;

Julián Álvarez con la nueva camiseta de la Selección Argentina. 

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

A 218 días del Mundial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en colaboración con Adidas, presentaron la camiseta que utilizará la Selección Argentina en el certamen que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

Leé además

Pese al golazo de la Pulga en los últimos minutos del encuentro al Inter no le alcanzó para cerrar la serie.

Messi marcó un golazo, pero Inter Miami cayó ante Nashville y habrá tercer partido

Por Redacción Deportes
Lionel Messi y una inesperada crítica de la liga de Arabia Saudita

Lionel Messi y una dura crítica desde la liga de Cristiano Ronaldo: "No es un campo de entrenamiento"

Por Cristian Reta

El manto tiene el diseño tradicional de las tiras celestes y blancas, con la particularidad de que los bastones celestes son unos tonos más oscuros en los bordes y más claros en el centro.

Camiseta Selección Argentina para el Mundial
Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas”, fue el mensaje de la AFA y Adidas en la publicación, donde también se incluyó una imagen de Lionel Messi con la camiseta.

Cuándo estará a la venta la nueva camiseta y cuánto saldrá

Todo el conjunto de la Selección estará disponible en las tiendas de Adidas a partir de este jueves y tendrá su debut en el amistoso con Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre.

Para la versión fan (hincha), su precio será de $149.999, mientras que su versión jugador estará a la venta por $219.999.

Camiseta Selección Argentina Mundial
Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026.

Se trata de la décima vez consecutiva que la marca de ropa deportiva viste a la Selección Argentina en un Mundial. La primera de ellas en esta seguidilla se dio en 1990, mientras que también lo hizo previamente en 1974 y 1978. En 1982 y 1986 la marca que vistió a la “Albiceleste” fue la marca francesa Le Coq Sportif.

Adidas también presentó las camisetas de otras de las selecciones que viste, entre las que se destacan Alemania, Italia, Bélgica, España y Colombia.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026
Rodrigo De Paul con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

Rodrigo De Paul con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

Las fotos de la nueva camiseta de la Selección Argentina que usará en el Mundial 2026
El Dibu Martínez posando con la camiseta alternativa de la selección.

El Dibu Martínez posando con la camiseta alternativa de la selección.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina. Foto: Juan Ignacio Roncoroni vía EFE

Dibu Martínez no estará en la próxima fecha FIFA: los motivos de Lionel Scaloni para marginarlo

Por Redacción Deportes
Paulo Dybala pierde terreno en la Selección Argentina

Sufre Paulo Dybala: se desgarró y pierde terreno en la lucha por ir al Mundial

Por Redacción Deportes
La enorme victoria de la Selección Argentina Sub 17 ante Bélgica

La Selección Argentina protagonizó una histórica remontada en el arranque del Mundial Sub-17 de Qatar

Por Nicolás Salas
Alarma en la Selección Argentina con la lesión de un importante jugador

Alarma en la Selección Argentina: la joven estrella que se perderá el amistoso ante Angola por lesión