Argentina Sub 17 venció a Túnez y clasificó a octavos del Mundial con puntaje ideal

La Selección Argentina dirigida por Diego Placente, derrotó a Túnez con un gol de Facundo Jainikoski y aseguró su lugar en la siguiente fase del Mundial.

La Selección Argentina Sub 17 elló su clasificación a la siguiente fase del Mundial con una nueva victoria que lo deja como líder invicto del Grupo D. Aún resta el duelo del domingo ante Fiyi, pero el equipo ya se aseguró el primer objetivo tras imponerse con autoridad en un partido que tuvo como figura nuevamente a Facundo Jainikoski.

Placente, que decidió realizar una amplia rotación y modificar más de la mitad del equipo titular respecto al estreno, volvió a acertar con los cambios. Desde el banco, el joven misionero de Argentinos Juniors repitió la fórmula que había dado resultado ante Bélgica: ingresó en el segundo tiempo y abrió el marcador con un golazo. “Entré otra vez en el complemento, el Tanque (De Martis) me dejó la pelota y pude hacer la jugada que terminó en gol. Por suerte esta vez estaba mi familia, que vino desde Posadas, y pude dedicárselo”, contó el delantero, emocionado.

Argentina Sub 17 Los pibes argentinos celebraron un nuevo triunfo y la clasificación a la próxima ronda del torneo. Gentileza Argentina y un Mundial "sofocante" El encuentro, disputado en el campo 5 del complejo Aspire de Doha, se jugó bajo un calor sofocante. Aunque en la región casi no llueve, las “lluvias” esta vez fueron de disparos argentinos hacia el arco tunecino. Desde el inicio, la Selección Juvenil dominó el juego, generó innumerables oportunidades y mereció irse al descanso con ventaja, pero se encontró con una muralla: el arquero Slim Bouaskar.

El guardameta tunecino, juvenil de la Roma y figura en la pasada Copa África Sub 17, frustró una y otra vez los intentos de la Albiceleste. Tapó remates de De Martis, Güner y Satas, e incluso desvió al córner una pelota que parecía imposible. Además, el travesaño evitó el grito de De Martis en una gran definición. El público africano, mayoritariamente a favor de Túnez, celebró cada intervención de Bouaskar como un gol propio.

Pese a las rotaciones, el conjunto argentino no perdió identidad. Placente preservó a varios titulares —solo repitieron Castelau, Satas, Escobar, Tello y De Martis—, pero el funcionamiento colectivo se mantuvo sólido. La presión alta, el control de la pelota y las asociaciones rápidas fueron las claves de un dominio absoluto que, sin embargo, no se reflejaba en el marcador.